Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk w wpisie twitterowym w poniedziałek potwierdził, że 17 września odbędzie się otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. "Pierwszy etap zostanie zamknięty. Kolejne dwa etapy to pogłębienie Zalewu Wiślanego i rzeki Elbląg wraz z dojściem do portu. Ostateczne zakończenie tej wielkiej inwestycji to przyszły rok- napisał.

"Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską jest priorytetową inwestycją, która skróci drogę statków na Bałtyk oraz umożliwi swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich wszystkich bander do portu w Elblągu i innych portów Zalewu Wiślanego. Potrzebna jest każda inwestycja, która zwiększa możliwości rozwojowe Polski. Opuszczony i zapomniany teren zyskuje na wartości, ma możliwości rozwoju. Akwen zyskuje możliwość bezpośredniej ochrony, będzie mógł się rozwijać biznes. Proszę spojrzeć, kto jest temu przeciwny!!!"- napisał.

Wskazał, że "mieliśmy dziesiątki adwersarzy -Komisja Europejska, rosyjscy ministrowie". "Próbowano negatywnie przedstawić tę inwestycję, ten proces wciąż trwa w niektórych mediach. Niektórzy nie zrozumieli, jak ważna jest to inwestycja. To otwarcie ostatniego akwenu, który był niedostępny dla Polski"- dodał.

Po pogłębieniu toru wodnego do Elbląga przez Zalew Wiślany będą mogły wpływać statki morskie o długości 100 metrów oraz zestawy barek długich na 180 m, o szerokości 20 metrów i zanurzeniu 4,5 m.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 25 kilometrów. Samo przejście przez Zalew Wiślany wynosi nieco ponad 10 kilometrów, na rzece Elbląg – także ponad 10 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości.

W komunikacie MI wskazano, że od momentu otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną przejście przez śluzę odbywać się będzie zgodnie z przepisami portowymi, które wkrótce zostaną podane do publicznej wiadomości. Stanowią one, że śluzowanie statków może odbywać się jedynie w porze dziennej i w ściśle określonych godzinach.

Pierwsze wyjście jednostek ze śluzy nastąpi 17 września br. w godzinach popołudniowych. Pierwszym statkiem będzie flagowa jednostka Urzędu Morskiego w Gdyni, 60-metrowy, wielozadaniowy ZODIAK II. W uroczystości wezmą udział także jednostki Marynarki Wojennej RP, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz jednostki hydrograficzne i patrolowo-kontrolne administracji morskiej.

autorka: Agnieszka Libudzka