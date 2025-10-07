Jest lepiej, niż myślano. GUS podał, o ile urosła polska gospodarka w 2024 roku

Główny Urząd Statystyczny skorygował dane o PKB Polski w 2024 r., według najnowszego szacunku polska gospodarka urosła w ubiegłym roku o 3,0 proc. - wynika z komunikatu urzędu. W kwietniu GUS szacował, że PKB wzrósł w 2024 r. o 2,9 proc.