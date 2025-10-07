Wzrost PKB w 2024 roku
"Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2024 r. wzrósł realnie o 3,0 proc. w porównaniu z 2023 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 17.04.2025 r. o 0,1 pkt. proc." - podał GUS.
