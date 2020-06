Trzaskowski po ogłoszeniu wyników sondażu exit poll, który dał mu 30,4 proc. poparcia podkreślił, że druga tura wyborów nie będzie tylko wyborem pomiędzy nim a kandydatem PiS, prezydentem Andrzejem Dudą. "To będzie wybór pomiędzy Polską otwartą (...) To będą wybory pomiędzy tymi, którzy szukają, tak jak ja, jak my wszyscy, porozumienia i wspólnoty. (...) I tymi, którzy przez cały czas szukają konfliktu. To będą wybory pomiędzy wszystkimi tymi, którzy chcą patrzeć w przyszłość, żeby rozstrzygać spory, które naprawdę przyniosą nam lepszą i pewną przyszłość" - mówił Trzaskowski.

Podkreślił, że w drugiej turze wyborów Polscy zdecydują, czy będą mieli "silnego prezydenta, który patrzy władzy na ręce", czy prezydenta, "który niestety nie szanuje nawet swojego podpisu".

"Władza jest dla obywateli" - podkreślił Trzaskowski, dodając, że obywatele nie są dla władzy. "Musi być równowaga. Monopol władzy nigdy dobrze się nie kończy. O tym będą te wybory" - stwierdził kandydat KO.

Podziękował swoim wyborcom, za to, że "możemy się cieszyć tym wynikiem". Mówił, że "cała Polska się obudziła". "Tak wielu z nas chce po prostu zmiany. Dziękuję tym, którzy oddali głos na zmianę. Ja będę kandydatem zmiany. Prezydentem wszystkich Polek i Polaków" - powiedział Trzaskowski. (