"Corriere della Sera"

"Suwereniści prowadzą", ale siły "proeuropejskie" uzyskały dobry rezultat - podsumowuje największy włoski dziennik. Zaznacza, że w drugiej turze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zajął drugie miejsce po prezydencie Andrzeju Dudzie, "może przewrócić ten wynik do góry nogami".

Gazeta zwraca uwagę na to, że Polacy zrozumieli, jak kluczowe znaczenie mają te wybory i "mimo, że koronawirus sięga szczytu, stali w kolejkach do lokali wyborczych w maseczkach".

Głosowanie to, oceniono w relacji, to "wybór między dobrobytem obiecanym rodzinom i emerytom przez Andrzeja Dudę" a "zbliżeniem się do prawniczych i moralnych parametrów Europy, głoszonych przez Rafała Trzaskowskiego".

Dziennik zwracając uwagę na pogorszenie się sytuacji gospodarczej Polski i perspektywę pierwszej recesji od 1991 roku, zaznacza, że prezydent Duda "jest w oczach swych wyborców gwarantem stabilności na burzliwych wodach, a także orędownikiem wartości rodzinnych i tradycyjnych".

"Ale wewnętrzny i zewnętrzny alarm, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej, podniesiony w sprawie autorytarnego dryfowania rządu Mateusza Morawieckiego, reform osłabiających niezależność wymiaru sprawiedliwości, wrogości wobec par gejowskich, przekonało sporą część Polaków do opowiedzenia się po stronie centrowych liberałów z Platformy Obywatelskiej i Trzaskowskiego" - podkreśliło "Corriere della Sera".

"Rossijskaja Gazieta"

Polaków czeka druga tura wyborów prezydenckich i bardzo ostra kampania przedwyborcza - ocenia rządowy dziennik "Rossijskaja Gazieta", komentując wyniki sondaży exit polls w Polsce. Zdaniem "RG" nikt nie podejmuje się przewidzieć wyników drugiej tury.

"Polaków czeka druga tura, w której urzędujący prezydent (Andrzej Duda) spotka się z urzędującym prezydentem Warszawy (Rafałem Trzaskowskim). I właśnie rezultatu tego pojedynku nikt nie podejmuje się przewidzieć" - ocenia "RG" w komentarzu w niedzielę na stronie internetowej. Dziennik powołuje się na fakt, że pod koniec czerwca "wyniki sondaży pokazywały, że szanse Dudy i Trzaskowskiego w drugiej turze są mniej więcej równe".

A to znaczy - dodaje "RG" - "że Polaków czeka nadzwyczaj ostra kampania przedwyborcza".

Gazeta ocenia, że w niedzielnych wyborach w Polsce "niezwykłe było wszystko", m.in. dlatego, że "była to druga próba ich przeprowadzania" i że po raz pierwszy Polacy mogli zagłosować zarówno osobiście, jak i korespondencyjnie.

"Ostra walka przedwyborcza doprowadziła do niezwykłej mobilizacji elektoratu" - zaznacza dziennik, przytaczając dane o frekwencji.

"Jedyne, co nie było dla nikogo nieoczekiwane, to wyniki wyborów - jak przewidziały sondaże opinii publicznej, Andrzejowi Dudzie, który uzyskał najwięcej głosów, zabrakło niewielu procentów do zwycięstwa w pierwszej turze" - relacjonuje "Rossijskaja Gazieta".

Według autorki tekstu Unia Europejska z "drżeniem" obserwuje "wewnętrzny konflikt między dwiema różnymi wizjami przyszłości". Jak stwierdza, Polska - szósta potęga gospodarcza Unii, okazała się "głucha albo przynajmniej obojętna wobec apeli i czterech procedur naruszeniowych, wszczętych wobec niej bezskutecznie w 2017 roku".

Na łamach gazety zaznaczono, że prezydent Duda "pokazał, że nie uważa Brukseli za niezbędnego rozmówcę i niedawno odwiedził za Oceanem Donalda Trumpa, który mu schlebia wskazując go jako partnera ideologicznego i idealnego przyjaciela Białego Domu".

Politico: Spór o przyszły kierunek Polski

"Druga runda głosowania, zaplanowana na 12 lipca, będzie sporem o przyszły kierunek Polski i to, czy radykalne reformy popierane przez PiS będą kontynuowane" - czytamy w Politico.

Rezultat pierwszej tury niedzielnych wyborów prezydenckich jest rozczarowujący dla urzędującej głowy państwa Andrzeja Dudy, bo jeszcze kilka miesięcy temu miał w zasięgu wygraną w pierwszej turze - pisze brukselski portal Politico.

Autorka materiału Zofia Wanat podkreśla, że kandydat PO Rafał Trzaskowski odwrócił losy swojej partii, która "bardzo źle sobie radziła" w czasie gdy kandydatką na urząd prezydenta Była Małgorzata Kidawa-Błońska.

Portal przypomina, że pierwotny termin wyborów prezydenckich w Polsce został przełożony z powodu pandemii koronawirusa. Wanat odnotowuje ponadto, że niedzielna elekcja zmobilizowała Polaków. Frekwencja była drugą najwyższą w historii wyborów prezydenckich - w głosowaniu wzięło udział 62,9 proc. uprawnionych.

Z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat wynika, że Andrzej Duda uzyskał 41,8 proc. głosów, Rafał Trzaskowski - 30,4 proc., a Szymon Hołownia - 13,3 proc. Na dalszych miejscach ulokowali się odpowiednio: Krzysztof Bosak, Robert Biedroń, Władysław Kosiniak-Kamysz, Marek Jakubiak, Paweł Tanajno, Stanisław Żółtek, Waldemar Witkowski i Mirosław Piotrowski.

"Die Welt": etapowe zwycięstwo Andrzeja Dudy





"To etapowe zwycięstwo, które nie jest w żadnym razie jednoznaczne" - głosi poniedziałkowy komentarz niemieckiego dziennika "Die Welt" na temat wyników pierwszej tury polskich wyborów prezydenckich.





"To gorzki przejściowy wynik dla rozpieszczonej sukcesami narodowo-konserwatywnej rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość, której kandydatem jest (Andrzej) Duda. Od jej zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w 2015 roku zarówno opozycja, jak i eksperci często zaklinali, że nastąpi polityczny zwrot - było tak przed wyborami samorządowymi w 2018 roku, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego czy ponownie przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku" - pisze niemiecka gazeta.

"PiS nic takiego dotąd nie dotknęło - przeciwnie, partia potężnego przewodniczącego Jarosława Kaczyńskiego mogła dzięki wygodnej większości prowadzić swą politykę przebudowy państwa, przede wszystkim tak zwaną reformę wymiaru sprawiedliwości, z której powodu popadła w trwały konflikt z Komisją Europejską i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - dodaje "Die Welt".

Ocenia, że "wynik wyborów prezydenckich może faktycznie naruszyć system władzy PiS", gdyż "opozycja nigdy nie była dla obozu rządowego większym zagrożeniem niż obecnie". Swą tezę uzasadnia nie tylko spodziewanym w drugiej turze wsparciem Rafała Trzaskowskiego przez elektorat Szymona Hołowni i Roberta Biedronia, ale także tym, że kandydat Koalicji Obywatelskiej "jest w stanie zmobilizować swych zwolenników równie dobrze jak Duda". (PAP)