Politycy KO: Borys Budka i Izabela Leszczyna zapowiedzieli w czwartek na konferencji prasowej, że aby pomóc Andrzejowi Dudzie w wywiązaniu się z obietnic wyborczych z 2015 roku, klub Koalicji Obywatelskiej składa trzy projekty ustaw i będzie się domagać dołączenia ich do porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu. Projekty te zakładają: powrót do stawki VAT 22 proc., wprowadzenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich w wysokości 8 tys. zł, a także przewalutowanie kredytów frankowych po kursie ich zaciągnięcia.

"My niczego nie proponujemy - chcemy, aby Andrzej Duda przed wyborami odpowiedział, czy w 2015 roku okłamał wyborców, obiecując te rzeczy, czy nie" - powiedziała PAP Leszczyna.

Leszczyna zwraca uwagę, że klub PiS ma w Sejmie większość i jeśli będzie chciał pomóc swojemu prezydentowi spełnić jego postulaty, przegłosuje te ustawy.

"Jako klub Koalicji Obywatelskiej poprzemy obniżenie stawki VAT do 22 proc. i wprowadzenie kwoty wolnej od podatków 8 tys. dla wszystkich. Co do ustawy dotyczącej przewalutowania kredytów frankowych, pewnie nie będzie dyscypliny" - zaznaczyła posłanka KO, pytana, czy klub KO proponuje projekty, których sam nie zamierza poprzeć.

Reklama

Właśnie ustawa frankowa budzi od lat olbrzymie kontrowersje. Rozwiązanie problemu frankowiczów, którzy po uwolnieniu kursu franka wobec euro musieli płacić ogromne raty kredytów mieszkaniowych, Andrzej Duda obiecywał w kampanii w 2015 roku. Gdy został prezydentem, dwukrotnie składał własne projekty - w sierpniu 2016 roku skierował do Sejmu projekt zakładający zwrot frankowiczom części spreadów. Odbyło się tylko pierwsze czytanie, jesienią 2016 roku.

Natomiast w sierpniu 2017 roku prezydent złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy z 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji. Był to jedyny projekt dotyczący frankowiczów, jaki został uchwalony, jeszcze w Sejmie VIII kadencji.

Prezydencka nowela zakładała m.in. uelastycznienie zasad udzielania pomocy z tzw. Funduszu Wsparcia tym posiadaczom kredytów (nie tylko walutowych, ale także złotowych), którzy są w trudnej sytuacji. Pomoc miała być większa i udzielana dłużej, niż zakładała to ustawa uchwalona w 2015 roku. Ostatecznie prezydencka ustawa została uchwalona w lipcu 2019, choć wykreślono z niej przepisy o tzw. Funduszu Konwersji, na który miały się składać banki, a z którego miało być finansowanie przewalutowanie kredytów frankowych.

Przewalutowanie kredytów frankowych po kursie zaciągnięcia zakładał natomiast projekt złożony w IX kadencji Sejmu przez klub Kukiz'15. Odbyło się jednak tylko pierwsze czytanie tego projektu - jesienią 2016 roku razem z prezydenckim projektem o zwrocie spreadów. Podobnie jak nad projektem prezydenckim, nad projektem Kukiz'15 prac nie zakończyła sejmowa podkomisji. To był zarazem projekt, którego uchwalenie - według analiz KNF - niosłoby za sobą największe koszty dla systemu bankowego.

W październiku 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu orzekł, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Po tym werdykcie polskie sądy zaczęły częściej unieważniać umowy na kredyty mieszkaniowe we frankach. (PAP)

pś/ itm/