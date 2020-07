Marciniak poinformował, że w wyborach 12 lipca liczba wyborców wynosi 29 937 795, w tym 519 431 wyborców głosujących za granicą. W porównaniu do pierwszej tury jest to 150 tys. osób więcej za granicą.

Liczba wysłanych pakietów wyborczych to 673 939 pakietów, w tym 479 584 za granicą. "Jest to przyrost blisko o 140 tys. pakietów dla głosujących za granicą" - poinformował Marciniak.

Liczba sporządzonych aktów pełnomocnictwa wyniosła 21 535, co daje przyrost w porównaniu do pierwszej tury o 5 tys. więcej.

Liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania to 478 093, co daje przyrost o 270 tys. - pierwszej turze wydano 210 tys.

Marciniak podał też dane dotyczące liczby osób dopisanych do spisu wyborców. "W tej chwili dopisało się do spisu 645 212 osób" - stwierdził. Przypominał, że w pierwszej turze było to 447 tys., co daje przyrost "bisko 200 tys. osób".(PAP)

Autor: Krzysztof Kowalczyk, Aleksandra Rebelińska