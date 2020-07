W rozmowie z PAP Gawkowski przekazał, że Lewica na listopad planuje wielki kongres programowy w Warszawie, który będzie poprzedzony kongresami regionalnymi w każdym województwie, które mają się rozpocząć już od września i potrwać do końca października.

"Lewica zaczęła przygotowania do wydarzeń mających pokazać, jak bardzo programowo chcemy odnowić wizerunek i klubu parlamentarnego, i wszystkich partii, które będą tworzyły ten kongres, ale chcemy to robić w rozmowie społecznej, chcemy to zrobić z organizacjami pozarządowymi, chcemy zaprosić NGO-sy, chcemy zaprosić związki zawodowe - wszyscy mamy być razem i nikt nie może być pominięty" - powiedział szef klubu Lewicy.

Podkreślił też, że kongres ma być okazją do spotkania ponad podziałami na Lewicy i rozmów o przyszłości Polski. "Pewne jest, że kongres będzie poprzedzony 16 spotkaniami wojewódzkimi. Mają to być spotkania, które będą zbierały opinie, zbierały nadzieje, będą zbierały też propozycje programowe - one później zostaną złożone w dokument, który będzie takim przewodnikiem dla polskiej lewicy na najbliższe trzy lata" - powiedział.

Wśród gości - jak powiedział Gawkowski - poza polskimi politykami będą też osoby z zagranicy. "Chcemy porozmawiać z liderami europejskiej i światowej lewicy. Wysłaliśmy zaproszenia do najbardziej rozpoznawalnych na świecie polityczek i polityków na czele z byłym kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych Bernim Sandersem (senator kandydował w tegorocznych prawyborach Partii Demokratycznej, ale w kwietniu się wycofał - PAP), ale również do obecnych premierów i premierek lewicowych w Europie, na czele z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem" - poinformował PAP Gawkowski.

"Jestem przekonany, że to jest początek tego, żeby Lewica w 2023 roku z programem społecznym, odpowiedzialnym, ale i bliskim ludziom, sięgnęła po władzę" - ocenił w rozmowie z PAP Gawkowski.

Choć dokładne miejsce, gdzie się w Warszawie odbędzie kongres, nie jest znane, bo jest uzależnione od sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, to - jak mówi szef klubu Lewicy - "jednym z miejsc, na którym planujemy to wydarzenie, jest Stadion Narodowy". (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski