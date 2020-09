W styczniu 2021 roku przypada 20. rocznica powołania Platformy Obywatelskiej.

"Jestem przekonany, że to 20-lecie będzie dobrą okazją do przyjęcia takiej odnowionej deklaracji tożsamościowej i przypomnienie wartości, ale przede wszystkim pokazanie, o jaką Polskę, o jaką Europę walczymy, czym różnimy się od naszych adwersarzy politycznych" - mówił na antenie TOK FM Budka.

Podkreślił, że "najważniejsze w tym wszystkim jest to, by ta nowa wizja Polski była atrakcyjna dla tych, którzy będą na nas głosować". Ocenił, że Rafał Trzaskowski pokazał, że potrafi prowadzić kampanię wyborczą, rozmawiać z wyborcami". "Trzeba czerpać z tych dobrych wzorców ostatnich miesięcy, ostatnich lat i jestem przekonany, że właśnie ten styczeń będzie nowym otwarciem kolejnej dekady" - wskazał.

Na pytanie, kiedy zostanie wybrany nowy szef klubu KO, odpowiedział: "jestem ostatnią osobą, i tym różnię się od niektórych moich starszych kolegów czy koleżanek, która by o takich rzeczach rozmawiała w mediach". "Dzisiaj mamy kolejne posiedzenie klubu dotyczące ustaw, które będą głosowane na tym posiedzeniu (Sejmu), i tam pewne rzeczy ustalamy. Ja skończyłem z taką polityką PO, kiedy koleżanki i koledzy z mediów dowiadywali się o decyzjach szefa. Właśnie tak nie będzie. To są decyzje, które są wypracowywane wspólnie. Zdecydowaliśmy, że będą wybory szefa klubu, ale należy to tak zrobić, żeby przede wszystkim wybrać określoną formułę działania. I teraz jest ten czas, kiedy o tym zdecydujemy. Taka data została już podana" - podkreślił.

Przypomniał, że 26 września ma się odbyć Rada Krajowa PO.

Platforma Obywatelska została założona 24 stycznia 2001 roku.