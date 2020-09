PROPOZYCJA NOWEGO SKŁADU RADY MINISTRÓW:

1. Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów

2. Jarosław Kaczyński – Wiceprezes Rady Ministrów

3. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

4. Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Reklama

5. Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych

6. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki

7. Tadeusz Kościński - Minister Finansów i Funduszy

8. Michał Kurtyka - Klimatu i Środowiska

9. Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury

10. Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej

11. Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej

12. Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13. Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości

14. Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

15. Zbigniew Rau – Minister Spraw Zagranicznych

16. Adam Niedzielski – Minister Zdrowia

17. Michał Dworczyk – Minister-Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

18. Łukasz Schreiber – Minister-Członek Rady Ministrów

19. Konrad Szymański – Minister do spraw Unii Europejskiej

20. Michał Cieślak – Minister-Członek Rady Ministrów

21. Przedstawiciel Solidarnej Polski - Minister-Członek Rady Ministrów (nazwisko zostanie przedstawione w późniejszym terminie).

Zmiany strukturalne

Szef rządu poinformował na środowej konferencji prasowej, że zmiany w rządzie mają w mniejszym stopniu charakter personalny, a w większym - strukturalny.

"Nowa struktura rządu ma służyć lepszemu podejmowaniu decyzji, a zasadniczo uspójnieniu pewnych działań w ramach różnych resortów, które będą powiększone w wielu obszarach i w wielu miejscach. Ma służyć temu, żebyśmy znaleźli najlepszą, szybką odpowiedź na czasy, które charakteryzują się ogromnym, ogromnym wyzwaniem. Wyzwaniem, które niesie ze sobą pandemia, ale także proces wychodzenia z niej od strony gospodarczej" - powiedział Morawiecki.

Walka o wartości

Wokół nas bardzo szybko zmieniają się priorytety; walka o obronę polskich i europejskich wartości to rzecz, która ma dla nas ogromną wagę - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki.

"Te czasy to również wokół nas zmieniające się priorytety bardzo szybko i walka o obronę polskich wartości, europejskich wartości to rzecz, która dla nas ma ogromną wagę" - powiedział szef rządu informując o nowym składzie Rady Ministrów.

"Dlatego przy połączeniu strukturalnym (resortów) braliśmy pod uwagę również to, aby we właściwy sposób eksperci z różnych jednostek mogli jak najszybciej doprowadzać do końca swoje analizy, bo one stanowią podstawę tego procesu podejmowania decyzji" - podkreślił premier.

"Po drugie, właśnie sam proces podejmowania decyzji i jego szybkość, która będzie lepsza na skutek zmniejszenia zakresu działania tej +Polski resortowej+, tak to sobie nazywamy trochę żargonem" - zaznaczył Morawiecki.

Premier mówił również o zwiększeniu efektywności, zmniejszeniu biurokracji i przyspieszeniu procesów administracyjnych.

Morawiecki: Zmiany w rządzie przyczynią się do szybszego wyjścia z kryzysu i budowy państwa dobrobytu

"Jestem przekonany, że zmiany w rządzie przyczynią się do szybszego wyjścia z kryzysu, szybszego i lepszego poradzenia sobie z kryzysem niż nasi partnerzy w Europie Południowej, nasi bezpośredni sąsiedzi czy w Europie Zachodniej. Bo to jest pewna miara, którą każdy będzie się posługiwał i nas w ten sposób rozliczał przez 12 lub 24 miesięcy" - podkreślił Morawiecki.

Zdaniem premiera, zmiany w rządzie mają się także przyczynić do "budowy państwa dobrobytu, to, co obiecaliśmy Polakom". "To jest sedno naszego programu, jednocześnie opierające się o wartości polskie i europejskie" - oświadczył.

Premier: Cieszę się, że rząd rusza w nowym składzie, z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim

"Jestem przekonany, że rząd kontynuacji - z nowymi osobami - będzie w stanie jeszcze lepiej niż do tej pory sprostać wszystkim wyzwaniom, które nas czekają na arenie wewnętrznej przede wszystkim, ale też na arenie europejskiej i globalnej" - powiedział Morawiecki.

Podziękował "wszystkim ministrom, którzy do tej pory pracowali w rządzie", "tym, którzy będą pracowali w nim dalej" i nowym członkom Rady Ministrów. "Cieszę się, że teraz ruszamy w nowym składzie, z panam prezesem Jarosławem Kaczyńskim do wyzwań, które są ogromne" - podkreślił premier.

"Stabilność (koalicji), która jest dziś bardzo widoczna, bo za nami już wszystkie ustalenie wewnętrzne, jest dobrym prognostykiem na stabilne, sprawne, skuteczne, sprawcze rządy Zjednoczonej Prawicy" - ocenił szef rządu.

Z 20 do 14 resortów

Przed rekonstrukcją rządu Morawiecki kierował pracami 20 resortów. Według listy przekazanej PAP przez KPRM, w wyniku rekonstrukcji powstanie ich 14.

W skład rządu weszło czterech wicepremierów: Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin, Piotr Gliński i Jarosław Gowin. W poprzednim gabinecie Morawieckiego w randze wicepremiera byli: Jacek Sasin, Piotr Gliński i Jadwiga Emilewicz.

Niektóre z funkcjonujących resortów zostaną poszerzone o dodatkowe działy.

Resort rozwoju (kierowany dotychczas przez Jadwigę Emilewicz) przekształcony zostaje w ministerstwo rozwoju, pracy i technologii - jego szefem będzie Jarosław Gowin. Ministerstwo środowiska (kierowane przez Michała Wosia) i ministerstwo klimatu (kierowane przez Michała Kurtykę) zostają połączone w ministerstwo klimatu i środowiska, którym pokieruje Kurtyka.

Z kolei Piotr Gliński będzie szefował nowemu resortowi kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Swoją funkcję utrzymał Tadeusz Kościński, który zostanie szefem nowego ministerstwa finansów i funduszy. Natomiast nowym ministerstwem edukacji i nauki pokieruje Przemysław Czarnek (dotychczas resortem nauki i szkolnictwa wyższego kierował Wojciech Murdzek, a resortem edukacji narodowej - Dariusz Piontkowski).

Zlikwidowane zatem zostaną: ministerstwo cyfryzacji (kierowany wcześniej przez Marka Zagórskiego), ministerstwo sportu (kierowany przez Danutę Dmowską-Andrzejuk), ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej (kierowane przez Marka Gróbarczyka), funduszy i polityki regionalnej (kierowane przez Małgorzatę Jarosińską-Jedynak) oraz resort środowiska (połączony z resortem klimatu), ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego.

W niezmienionej formule będą funkcjonować: ministerstwo obrony narodowej, kierowane ponownie przez Mariusza Błaszczaka, ministerstwo spraw zagranicznych kierowane nadal przez Zbigniewa Raua, ministerstwo aktywów państwowych, kierowany wciąż przez wicepremiera Jacka Sasina, ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi, kierowane przez nowego ministra Grzegorza Pudę, który zastąpi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ministerstwo infrastruktury, kierowane ponownie przez Andrzeja Adamczyka, ministerstwo sprawiedliwości, kierowane ponownie przez Zbigniewa Ziobrę, ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji, kierowane ponownie przez Mariusza Kamińskiego, a także ministerstwo zdrowia - kierowane nadal przez Adama Niedzielskiego.

Ponadto dotychczasowe ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej będzie funkcjonować jako ministerstwo rodziny i polityki społecznej, którym nadal kierować będzie Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w randze ministra-członka Rady Ministrów pozostaną: Michał Dworczyk (jako szef KPRM) i Łukasz Schreiber. Konrad Szymański będzie w KPRM pełnił funkcję ministra ds. UE. Do KPRM wejdzie również dwóch nowych ministrów: Michał Cieślak (z ramienia Porozumienia) oraz przedstawiciel Solidarnej Polski, którego nazwisko zostanie podane w innym terminie.