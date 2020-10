Prezydent Andrzej Duda dokonał we wtorek zmian w składzie Rady Ministrów. Premier Mateusz Morawiecki został powołany na ministra cyfryzacji. Na funkcje wicepremierów powołani zostali: prezes PiS Jarosław Kaczyński, lider Porozumienia Jarosław Gowin oraz Piotr Gliński. Część z ministerstw została w wyniku rekonstrukcji zlikwidowana, a część otrzymała dodatkowe działy i kompetencje.

Müller wśród nowych wyzwań rządu wymienił m.in. walkę z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa oraz "łagodzenie napięć politycznych, które były wcześniej w koalicji".

"Stąd też ważna decyzja, jeśli chodzi o wejście do rządu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera, ale również konsolidacja poszczególnych ministerstw" - mówił rzecznik rządu.

Dopytywany o zaprzysiężenie Mateusza Morawieckiego jako ministra cyfryzacji rzecznik rządu odparł, że jest to rozwiązanie tymczasowe. "W tej chwili włączamy ministerstwo cyfryzacji jako urząd do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli ministerstwo cyfryzacji jako osobny urząd, tak jak kilka innych jeszcze przestanie istnieć" - powiedział Müller.

"Do czasu zmiany ustawy, która decyduje o działach administracji rządowej i funkcjonowaniu Rady Ministrów, premier Mateusz Morawiecki formalnie będzie ministrem cyfryzacji. Po tym, gdy przepisy pozwolą na to, by dział administracji rządowej mógł być przypisywany również do premiera formalnie skończy te funkcję. Do połączenia tych dwóch urzędów, czyli KPRM i MC formalnie dojdzie w tym tygodniu" - dodał rzecznik rządu.

We wtorek nie został zaprzysiężony natomiast szef nowego resoru edukacji i nauki Przemysław Czarnek, u którego wykryto koronawirusa. Rzecznik rządu zapewnił, że Czarnek obejmie swoją funkcję w ciągu kilkunastu dni - gdy tylko wyzdrowieje.