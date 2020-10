W sprawie nowej ustawy o ochronie zwierząt do Senatu wpłynęło już 200 propozycji poprawek i ponad 2,5 tys. różnego rodzaju stanowisk i opinii. Z naszych rozmów z senatorami wynika, że możliwe są kompletnie rozbieżne scenariusze. Wiele zależy nie tylko od układu sił w Senacie, ale także od tego, jak będą głosowane poszczególne wnioski lub poprawki. – W PiS nie ma jednomyślności w tej sprawie. Jeśli opozycja będzie miała jednolite stanowisko, nasze działania i tak nie będą miały znaczenia. Jeśli jednolitego stanowiska nie będzie, cały bój rozegra się o poprawki dotyczące uboju rytualnego, wykreślenia tzw. ORMO zwierzęcego wchodzącego na prywatne posesje oraz kwestii hodowli zwierząt futerkowych – mówi nam senator PiS.

Na dziś na stole leżą trzy scenariusze, a choć prawdopodobieństwo każdego z nich jest inne, to z uwagi na różne stanowiska w podejściu do ustawy w klubach PO i PiS – żadnego nie można wykluczyć.

Przyjęcie ustawy bez poprawek. Jako pierwszy będzie głosowany w Senacie wniosek o przyjęcie ustawy w brzmieniu sejmowym i z taką propozycją zamierza wystąpić lewica. – Jesteśmy za tym, by przeszła bez poprawek i od razu trafiła do prezydenta. Zmiany w ustawie mogą spowodować, że wróci do Sejmu i PiS będzie chciał zmienić jej zapisy na gorsze – mówi Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy. Ten scenariusz jest możliwy, jeśli wniosek poprze część senatorów PO i PiS. W normalnych okolicznościach byłaby to najlepsza opcja dla PiS, bo ustawa z Senatu trafiłaby od razu do podpisu prezydenta. Ale nie w tym przypadku. – To wprowadza nas potencjalnie w scenariusz prezydenckiego weta, którego możemy nie być w stanie przegłosować w Sejmie, lub odesłania ustawy do TK, gdzie sprawa może przyschnąć na długi czas – tłumaczy jeden z polityków PiS. – Wszystko jest w art. 122 konstytucji – kwituje krótko zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Wszystko, czyli weto, podpis pod ustawą lub jej zaskarżenie. W Pałacu trwają konsultacje, prezydent spotykał się z zainteresowanymi środowiskami, przede wszystkim rolnikami. Już wcześniej w trakcie dożynek zapewniał, że podejmując decyzję będzie miał na względzie byt rolnika, co może sugerować, że w tym wariancie wydarzeń zastopowanie ustawy byłoby bardzo prawdopodobne.

– Trzeba mieć na względzie dobro zwierząt, ale także dobro dziesiątków tysięcy ludzi pracujących w przemyśle oraz matematykę i wrażliwość koalicji senackiej – podkreśla szef senackiego klubu Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. W tym wariancie możliwe też jest zablokowanie ustawy.

– Jeśli opozycja zgłosi poprawki z jakimiś miliardowymi odszkodowaniami, to ciężko będzie ustawę puścić dalej i możliwe, że trafi w Sejmie do zamrażarki – mówi senator PiS.

Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny i szef komisji ustawodawczej, jeszcze wczoraj nie chciał przesądzać, czy i w jaką stronę pójdą propozycje poprawek. Sugeruje jednak, że możliwy jest wariant wprowadzenia poprawek dotyczących odszkodowań dla wygaszanych branż. – System wypłaty odszkodowań dla tych, którzy zostaną pozbawieni możliwości eksportu mięsa z uboju rytualnego, mógłby być oparty o model kompensacyjny, który wypracowały Czechy – wskazuje Kwiatkowski.

Do Senatu w ostatnich dniach wpływały opinie i analizy prawne dotyczące ustawy. I tak np. prof. dr hab. Artur Nowak-Far ze Szkoły Głównej Handlowej opisuje, jakie systemy odszkodowań przyjmowano w innych krajach. – Są one albo względnie autonomiczne (tj. dają uprawnienie do kompensaty z uwagi na prowadzenie hodowli – tak jest w systemie norweskim i niderlandzkim), albo opierają się na zasadzie rozpatrywania wniosków pod kątem rzeczywistego zaistnienia szczególnych strat przedsiębiorców (tak jak w systemie czeskim) – wskazuje ekspert. W kwestii uboju rytualnego odnotowuje m.in., że nigdzie w UE nie ma zakazu rytualnego uboju zwierząt, pod warunkiem że odzwierciedla on potrzeby wyznawców religii i jest zgodny ze standardami koszerności i halal.

Z kolei zespół doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa działający przy marszałku Senatu (prof. Marek Chmaj, dr hab. Ryszard Balicki, dr hab. Mariusz Bidziński z SWPS, dr hab. Radosław Grabowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego i prof. dr hab. Bronisław Sitek) twierdzi, że zarówno terminy wprowadzające zakaz hodowli i chowu zwierząt futerkowych, jak i ograniczające ubój rytualny są „zbyt krótkie, oderwane od rzeczywistości, a nadto sprzeczne z zasadą ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, wynikającą z art. 2 Konstytucji”. ©℗