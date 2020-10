Inne obostrzenia dla strefy "żółtej" to: ograniczenie do 50 proc. liczby miejsc siedzących lub do 30 proc. wszystkich miejsc w transporcie publicznym, ograniczenie liczebności imprez okolicznościowych od 19. października do 20 osób (bez możliwości tańca), restrykcja liczby osób podczas zgromadzeń do 25 osób, nauczanie hybrydowe w szkołach wyższych i średnich, wydarzenia sportowe bez publiczności oraz zawieszenie działalności basenów, siłowni i aquaparków.

Najważniejsze zmiany w strefie "czerwonej" to ograniczenie do 5 liczby osób przy jednej kasie w placówkach handlowych, zakaz organizacji imprez okolicznościowych, maksymalnie jedna osoba na 7 mkw. podczas uroczystości religijnych, wprowadzenie nauczania zdalnego w szkołach wyższych i średnich (z wyjątkiem zajęć praktycznych) oraz analogiczne dla "żółtej" strefy ograniczenia w transporcie.

Chcemy wdrażać obostrzenia, które będą chroniły nas przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ale jednocześnie chcemy, aby gospodarka możliwie w dużym zakresie pracowała - mówił premier Mateusz Morawiecki po czwartkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Szef rządu wskazał, że wśród celów rządu jest zapewnienie wydajności służby zdrowia oraz utrzymanie pracującej gospodarki i zdecydowana obrona miejsc pracy.

"Nie jesteśmy też skazani, drodzy rodacy, na wybór: albo brak obostrzeń, albo całkowity lockdown. Jest droga pośrednia, zdroworozsądkowa, która jednak zakłada szereg rygorów, obostrzeń i zakłada, że będziemy wszyscy tych obostrzeń przestrzegali" - mówił Morawiecki.

Odnosząc się do sytuacji w krajach Europy Zachodniej powiedział, że np. w Wielkiej Brytanii, w Irlandii Północnej rozważany jest czterotygodniowy całkowity lockdown. Z kolei - jak dodał - we Francji w kilkunastu największych miastach ogłoszona została godzina policyjna, a w Niemczech - mówił - z badań wynika, że przez ostatnie 5-6 tygodni ośmiokrotnie wzrosła zachorowalność na Covid-19 wśród osób powyżej 80. roku życia.

"To wszystko są sygnały, które powinniśmy potrafić interpretować i potrafimy interpretować" - dodał.

Nasze strategiczne cele to chronić życie i zdrowie Polaków, w szczególności narażone z powodu koronawirusa są osoby starsze; nasza strategia dotyczy w szczególności seniorów, by mogli być w samoizolacji i przez to unikać zarażenia - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

"Nie ma w tym momencie niż ważniejszego dla rządu, (niż) żeby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie dla Polaków, temu podporządkowane są wszystkie nasze działania" - podkreślił premier na konferencji prasowej. Mówił, że zagrożenie koronawirusem będzie okazją do tego, by jak najbliższej współpracować. "Nasze strategiczne cele to chronić życie i zdrowie Polaków, w szczególności chcę tutaj podkreślić, że narażeni na zgon, na śmierć są ludzie starsi, powyżej 65, 70 roku życia. Chrońmy osoby starsze. Cała nasza strategia dotyczy również w szczególności osób starszych, żeby one mogły się znajdować w samoizolacji i przez to unikać zarażenia" - mówił premier.

Dodał, że drugi cel to zapewnienie właściwego funkcjonowania służby zdrowia.