Niedzielski podkreślił podczas konferencji prasowej, że "musimy mieć świadomość, że testujemy granice wydolności służby zdrowia". Dodał, że wydolność ta jest "cały czas poprawiana", m.in. poprzez zwiększanie liczby łóżek w szpitalach przeznaczonych na walkę z COVID-19.

Wskazał jednocześnie, że "musimy bardzo dynamicznie nacisnąć hamulec", by zahamować rozwój epidemii.

"Jeżeli ten hamulec nie zostanie skutecznie naciśnięty, a to jest odpowiedzialnością każdego z nas, to scenariusze, które nas czekają, mogą być niestety groźne" – mówił Niedzielski.

"Teraz jest właśnie właściwy moment, żeby nacisnąć ten hamulec" – zaznaczył.

Od pewnego czasu rozważamy możliwość budowania dodatkowych szpitali; w pierwszej kolejności jest rozważana oczywiście Małopolska i województwo mazowieckie - powiedział Niedzielski.

Niedzielski podczas czwartkowej konferencji prasowej był pytany czy w związku z szybkim wzrostem zajętych łóżek w szpitalach, planowana jest budowa szpitala polowego dla chorych na Covid-19 w Warszawie lub Krakowie.

"Zanim zaczniemy budować nowe szpitale, chociaż rzeczywiście nad takimi projektami pracujemy i robimy analizę biznesplanów już konkretnych przedsięwzięć, to pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby bardziej efektywniej wykorzystywać tę infrastrukturę łóżkową, którą mamy. Szczególnie na poziomie powiatowych szpitali, które w tej chwili są tzw. poziomem pierwszym walki z covidem" - odparł.

Niedzielski tłumaczył, że ten pierwszy poziom, to utworzenie izolatki w każdym z tych szpitali, by przyjmować pacjentów którzy są "podejrzani". "Chcemy tutaj wprowadzić nowe rozwiązanie. Rozważamy tak naprawdę dwa scenariusze" - mówił minister.

Jak wskazał pierwszy z nich, to optymalizacja regionalna, która ma polegać na tym, że kilka szpitali powiatowych, znajdujących się w swoim sąsiedztwie "będzie dzieliło się funkcjami". "Jedne z nich będą specjalizowały się w funkcji zwalczania covidu, a pozostałe będą zabezpieczały, czy gwarantowały zabezpieczanie do innego leczenia niż leczenie covidowe. W tym przypadku będą to całe oddziały internistyczne w jednym wybranym szpitalu przekształcane na tzw. drugopoziomowe szpitale, czy oddziały obserwacyjno-zakaźne" - oświadczył.

Drugi scenariusz, który jest analizowany - mówił minister - to przeznaczenie w każdym szpitalu, który ma oddział internistyczny na poziomie powiatowym "mniej więcej co najmniej 20 proc. łóżek na zwalczanie covidu". "To są oczywiście scenariusze, które polegają na dokonaniu przeglądu tych zasobów, które mamy dostępne" - zaznaczył Niedzielski.

Minister przyznał, że rzeczywiście od pewnego czasu "rozważamy możliwość budowania dodatkowych szpitali". "Tutaj w pierwszej kolejności jest rozważana oczywiście Małopolska i województwo mazowieckie. Mamy pewną inicjatywę, która jest już realizowana na poziomie koncepcyjnym przez Wojskowy Instytut Medyczny i tam rozważane jest właśnie zagadnienie budowy szpitala, tzw. modułowego" - mówił.

"Niezależnie od tego będziemy chcieli również z ministrem obrony narodowej przeanalizować możliwość budowania, czy powoływania przy szpitalach wojskowych tzw. szpitali polowych, które będą mogły poszerzyć ofertę przede wszystkim w zakresie intensywnej terapii, bo w najczarniejszych, najgorszych scenariuszach, to będzie najważniejszy element, z którym będziemy musieli się zmierzyć" - dodał Niedzielski.