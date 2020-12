Prezydent przebywa z roboczą wizytą w Pradze, gdzie spotkał się z prezydentem Czech Miloszem Zemanem.

Na wspólnej konferencji prasowej prezydent Duda podkreślił, iż cieszy się, że wraz z prezydentem Czech mają takie samo stanowisko, "że wszystko to, co jest stanowione w ramach Unii Europejskiej przez wszelkie jej instytucje, ale przede wszystkim także przez Radę Europejską, ale i Parlament Europejski i Komisję Europejską, zawsze musi się mieścić w obrębie traktatów".

Według niego, ma to znaczenie fundamentalne. "Traktaty są najważniejsze, traktaty mają najwyższy priorytet i wszystkie akty rangi niższej w ramach Unii Europejskiej jako wspólnoty muszą mieścić się w granicach traktatowych" - powiedział Duda.

Dodał, że "nie może być tak, że aktami rangi niższej w jakikolwiek sposób zmieniane, czy modyfikowane są postanowienia traktatów". "Czy wprost powiem wypaczane są postanowienia traktatów. To jest sytuacja niedopuszczalna i jakiekolwiek próby dokonywania tego typu machinacji muszą być w sposób zdecydowany potępione niezależnie od warunków" - zaznaczył prezydent.

Prezydent Zeman: Powinniśmy wspierać Polskę i Węgry w kwestii sporu z Komisja Europejską

Powinniśmy wspierać Polskę i Węgry w kwestii sporu z Komisją Europejską - powiedział w środę w Pradze prezydent Czech Milosz Zeman po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Zeman podziękował Dudzie za informację, że w trakcie niemieckiej prezydencji może zapaść kompromis ws. budżetu UE.

Środowa wizyta polskiego prezydenta Polski w Czechach ma charakter roboczy. Po rozmowach prezydenci wygłosili oświadczenie dla prasy.

Zeman podkreślił, że bardzo szanuję wartości Grupy Wyszehradzkiej. Przypomniał, że dzięki zachowaniu jedności Grupa Wyszehradzka odniosła sukces w walce o rozwiązania dotyczące relokacji migrantów.

Zeman zaznaczył, że podczas rozmowy z prezydentem Dudą wysłuchał jego wyjaśnień dotyczących stanowiska Polski w zakresie mechanizmu warunkowości wypłat środków unijnych i uzależnienia ich od praworządności.

"W chwili obecnej powinniśmy wspierać Polskę i Węgry w kwestii sporu z Komisją Europejską" - oświadczył prezydent Czech. Zeman podkreślił, że KE jest "wyłącznie organem administracyjnym. "To organ urzędników, to nie jest rząd europejski. Rządem europejskim jest Rada Europejska" - oświadczył prezydent Czech.

Podziękował Andrzejowi Dudzie za informację o tym, że w trakcie niemieckiej prezydencji może zapaść kompromis, który zadowoliłby interesy zarówno Polski, jak i Węgry. "Zostańmy przyjaciółmi i starajmy się nawzajem wspierać" - dodał Zeman.

Prezydent: Jest zarysowane wstępne porozumienie ws. budżetu UE

Jest zarysowane wstępne porozumienie ws. budżetu UE i mechanizmu warunkowości; praca i dyskusje nad nim trwają; prezydent Czech pozytywnie odniósł się do polskich i węgierskich propozycji - powiedział w środę w Pradze prezydent Andrzej Duda.

Prezydent na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Czech Miloszem Zemanem podkreślił, że negocjacje w UE są toczone w trudnej sytuacji trwającej pandemii koronawirusa.

"Tworzymy dzisiaj wspólnie mechanizmy, które mają pomóc naszej wspólnocie wyjść z kryzysu; muszą one być sprawiedliwe, muszą one być jednakowe dla wszystkich, muszą one dla wszystkich tworzyć jednakową szansę: bez pułapek, bez prób obejścia czy wykorzystania przymusowej, trudnej sytuacji niektórych krajów, czy wręcz przeciwnie - mocniejszej sytuacji innych, a więc czy to przewagi, czy pod jakimkolwiek innym względem nad innymi krajami" - powiedział Duda.

"Chcemy, żeby Unia nadal była unią wolnych narodów i równych państw i do tego, uważam, powinny dążyć te negocjacje, które dziś się toczą. To też powinno odzwierciedlać porozumienie, które zostanie ostatecznie zawarte i które będzie rozwiązaniem tego bardzo trudnego problemu gospodarczego, przed jakim z całą pewnością w najbliższej przyszłości stoi Unia Europejska, a więc stworzenia mechanizmów pomagających od strony finansowej w wyjściu z kryzysu" - dodał prezydent Polski.

Jak podkreślił, "jest w tej chwili zarysowane już wstępne porozumienie". "Praca nad nim trwa, to porozumienie jest efektem bardzo wytężonych wysiłków strony polskiej, węgierskiej, ale też i prezydencji niemieckiej" - zauważył Duda. Wskazał, że dzisiaj trwają nadal nad nim dyskusje.

Prezydent dodał, że przedstawił zarysy tego porozumienia prezydentowi Czech. Dziękował mu za to, że - jak podkreślił - Zeman pozytywnie odniósł się do "naszych - polskich, a także i węgierskich propozycji". Duda wyraził nadzieję, że znajdą one zrozumienie i zostaną przyjęte przez pozostałe państwa wspólnoty europejskiej. Jak zaznaczył, "działania negocjacyjne" cały czas trwają.

Prezydent Duda: ustalenia szczytu UE powinny operować pojęciami jasnymi i zrozumiałymi

Ustalenia szczytu UE w sprawie warunkowania środków budżetowych powinny operować pojęciami jasnymi i zrozumiałymi, nie stwarzającymi negatywnych możliwości interpretacyjnych - mówił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Czech Miloszem Zemanem.

Podczas wspólnej konferencji z prezydentem Czech Miloszem Zemanem prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieje, że rozwiązania które będą ostatecznie przyjęte w konkluzjach szczytu UE, w odniesieniu do warunkowania przyznawania środków budżetowych będą "operować pojęciami jasnymi i zrozumiałymi". Takimi - dodał - które będą "politycznie dookreślone" i nie będą mogły być wykorzystywane do "politycznych machinacji", nie będą też stwarzać negatywnych możliwości interpretacyjnych, stanowiących pułapkę dla niektórych krajów wspólnoty.

Przekonywał, że takie kraje jak Polska i Czechy są "na etapie budowania spójności", więc potrzebują środków europejskich.

"Każde euro wydane w naszych krajach nie tylko służy Czechom czy Polakom, ale służy całej wspólnocie europejskiej, wszystkim tym, którzy w ramach Unii Europejskiej chcą realizować się gospodarczo" - powiedział. "To jest nasza wspólna sprawa, która powinna być załatwiona w sposób rzetelny i uczciwy" - dodał.

Podziękował prezydentowi Miloszowi Zemanowi za wsparcie jego stanowiska w tej sprawie.

Andrzej Duda wyraził też nadzieję, że w lutym dojdzie do skutku spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Polsce.