– To ma być robocze spotkanie poświęcone nowej rządowej propozycji dotyczącej ustawy o działach. To, że ustawa powinna się zmienić, jest poza dyskusją – przekonuje nasz rozmówca z Pałacu. Chodzi o weto do ustawy, która przesuwała nadzór nad lasami z resortu środowiska do rolnictwa