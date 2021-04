Szef MZ w radiu RMF FM zwracał uwagę, że przy znoszeniu obostrzeń należy działać bardzo ostrożnie. Przypomniał, że na środę zaplanowano konferencję prasową, na której przedstawiony zostanie plan znoszenia obostrzeń na najbliższe kilka tygodni.

Niedzielski podkreślił, że szkoły i edukacja zawsze były w tym priorytetem.

Zapowiedział, że od wtorku, 4 maja, dzieci z klas I-III wrócą do szkół. "Mamy jedynie taką wątpliwość, którą już za chwilę będziemy rozstrzygali, czy będzie to w całym kraju, czy kilka regionów będzie miało to nauczanie hybrydowe, ale ono w gruncie rzeczy też oznacza, że dzieciaki z klas I-III wrócą do szkoły" - powiedział.

Jak dodał, powrót do szkół starszych uczniów ma być podzielony na etapy. "Te etapy powinny być skonstruowane w taki sposób, żeby dzieciaki jeszcze w zasadzie w maju wróciły do szkoły" - podkreślił minister zdrowia.

Od 26 kwietnia w 11 województwach o najmniejszej średniej dziennej liczbie zakażeń część obostrzeń została poluzowana. Otwarte są w nich salony fryzjerskie i kosmetyczne, a dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej przeszły na nauczanie hybrydowe. Inne ograniczenia, dotyczące m.in. kin i teatrów, galerii handlowych, siłowni czy gastronomi, pozostały. W pięciu województwach - śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim oraz opolskim – obowiązują wszystkie nałożone wcześniej obostrzenia.