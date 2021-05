W czwartek premier wziął udział w otwarciu międzynarodowej konferencji V4+ "Coalition Pro Familia". W swoim wystąpieniu podkreślał rolę rodziny w życiu społecznym i przypominał o działaniach podejmowanych przez rząd na rzecz rodzin.

Szef rządu zamieścił również wpis na Facebooku, w którym wskazał, że w ramach trwającej polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej Polska przystępuje do kolejnych inicjatyw, aby jeszcze bardziej wzmocnić rolę rodziny w życiu społecznym.

"Chcemy promować rodzinę w ramach Unii Europejskiej. Jest to jeden z głównych celów naszej polityki społecznej na unijnym forum, o którym mówiłem podczas szczytu UE w Porto. Kładziemy ogromny nacisk na to, by podstawowe potrzeby rodzin były w odpowiedni sposób zabezpieczone w budżecie i regulacjach prawnych - krajowych i międzynarodowych" – podkreślił Morawiecki.

Wskazał, że rząd Zjednoczonej Prawicy, dzięki naprawie systemu finansów publicznych i uszczelnieniu systemu podatkowego, uruchomił program "Rodzina 500 plus". "Do Polaków popłynęło ponad 140 miliardów złotych. Kontynuację tego programu przedstawimy w ramach prezentowania Polskiego Nowego Ładu już w sobotę" – zapowiedział premier.

"Jesteśmy dumni z naszej polityki promocji rodzin, w których dzieci mogą być wychowywane w bezpieczeństwie i miłości, gdzie w spokoju mogą rozwijać swoje talenty. To element wielkiego planu budowy polskiego, solidarnego państwa dobrobytu" - podkreślił Morawiecki. Premier zachęcił samorządy, "by promowały rodzinę, bo jest ona fundamentem przyszłości Polski".

Również minister zachęcała samorządy do działań na rzecz rodziny. "Budujemy szeroką koalicję na rzecz wsparcia rodzin, gdzie jest rząd, który zabezpiecza duże programy finansowe, ale również samorządy, które są najbliżej mieszkańców i znają ich potrzeby, oraz organizacje pozarządowe" – powiedziała minister.

"Z badań wynika, że młodzi Polacy potrzebują wsparcia w zakresie polityki mieszkaniowej, ale także rynku pracy - jeżeli chodzi o czas pracy, pewne zmiany wprowadzane do Kodeksu Pracy, i stabilizację, bezpieczeństwo finansowe" - zaznaczyła. Dodała, że w Nowym Ładzie rząd chce zaakcentować wsparcie dla młodych rodziców.

"Są konsultowane różne rozwiązania, które mają przede wszystkim zapewnić poczucie bezpieczeństwa i umożliwić decyzję młodym mamom, czy po okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wraca mama do pracy, czy też pozostaje w domu" – powiedziała minister rodziny.

Węgierska minister ds. rodziny Katalin Novák podkreślała, że Państwa Grupy Wyszehradzkiej zajmują ważne miejsce w prowadzeniu polityki rodzinnej. "Panuje wśród nas zgoda, że szanujemy starszych i jesteśmy odpowiedzialni za przyszłe pokolenia" - zaznaczyła.

Odnosząc się do dominujących w Europie niekorzystnych zmian demograficznych Novák zdeklarowała, że Węgry wolą postawić na wspieranie rodzin, niż rozwijanie imigracji. Poinformowała też, że przeznaczanie 5 proc. PKB na politykę rodzinną przynosi już wymierne efekty – w ciągu ostatnich 10 lat dzietność na Węgrzech wzrosła najbardziej w Europie.

Według minister pracy i spraw socjalnych Czech Jany Malaczovej najważniejsze dla młodych ludzi, chcących założyć rodzinę i mieć dzieci, jest możliwość godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. "Umożliwiamy to, wprowadzając możliwość pracy na część etatu i rozwijając dostępną opiekę przedszkolną" – dodała minister.

Podobną opinię wygłosił słowacki minister pracy, spraw społecznych i rodziny Milan Krajniak. "Zadaniem rządu jest eliminowanie barier, stających przed młodymi ludźmi chcącymi mieć więcej dzieci. Wprowadziliśmy na Słowacji zasiłek ciążowy w wysokości 200 euro miesięcznie, zaś od 2024 każde dziecko powyżej 3 roku życia będzie miało zagwarantowaną opiekę przedszkolną" - powiedział.

Uczestniczący w konferencji ministrowie ds. rodziny Grupy Wyszehradzkiej na zakończenie podpisali wspólną deklarację. Zobowiązali się do wspierania rodzin - jako fundamentu ludzkości, podejmując się wszelkich możliwych działań, które zapewnią rodzinom jak najlepsze warunków do funkcjonowania. Sygnatariusze zdeklarowali także intencję rozpoczęcia wspólnych badań nad rodziną w kontekście wyzwań demograficznych. Wyniki takich badań miałyby być źródłem wiedzy, która będzie wykorzystana do poprawy dobrostanu rodzin.

Podczas Konferencji ogłoszono zwycięzców w konkursie Samorząd Pro Familia. Szefowa MRiPS poinformowała, że w pierwszej edycji konkursu udział wzięło 236 gmin.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że gminy chcą dzielić się swoją dobrą praktyką, chcą pokazywać konkretne rozwiązania, które sprzyjają temu, aby młodzi ludzie chcieli zakładać rodziny i aby w tych rodzinach rodziły się dzieci" – powiedziała minister.

"Samorządy, które zostały dzisiaj wyróżnione posiadają przemyślaną politykę prorodzinną na wiele lat, a w swoich budżetach ok. 6 proc. wydatków przekazują właśnie na ten cel" - dodała. Wskazała, że są to różne rozwiązania m.in. becikowe czy też ulgi w komunikacji, a także kwestie związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Laureatem konkursu Pro Familia w kategorii gmina wiejska zostało Miejsce Piastowe, w kategorii gmina wiejska-miejsko – Pleszew; gmina miejska do 20 tys. mieszkańców - Boguszów-Gorce; gmina miejska od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców – Otwock; gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców – Katowice. Wyróżnienia minister rodziny otrzymali: Sędziszów Małopolski, Gdynia i Grodzisk Mazowiecki. Wyróżnienia specjalne Kapituła przyznała Nysie i Kępicom.

Konkurs został przeprowadzony w trzech etapach. W pierwszym MRiPS, na podstawie wypełnionych zgłoszeń, stworzyło w każdej kategorii klasyfikację 10 samorządów z najwyższą liczbą punktów. W ankiecie gminy udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. nakładów budżetowych na politykę rodzinną, korzystania z rządowych programów skierowanych do rodzin, czy przyznawanych we własnym zakresie uprawnień i stypendiów. W drugiej fazie konkursu kapituła zweryfikowała ankiety, które zdobyły najwyższą liczbę punktów, przeanalizowała opisy długofalowych strategii działań na rzecz rodzin i wytypowała po trzech finalistów konkursu w każdej kategorii.