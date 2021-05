Schetyna, który był w czwartek gościem Radia Wrocław pytany był, jak ocenia obecną sytuację w Platformie Obywatelskiej, jako współzałożyciel tej partii. „To jest kwestia nowego czasu, który jest dzisiaj i z którym Platforma musi się zmierzyć, zbudować porozumienie wewnętrzne, porozumieć się po stronie opozycji demokratycznej, być gotową do wyborów parlamentarnych i samorządowych w 2023 roku. To jest wyzwanie dla każdego przewodniczącego partii, dla liderów” – podkreślił polityk.

Jak dodał, w tej chwili w Platformie trwa dyskusja wewnętrzna i rozmowy o przyszłości. „Zastanawiamy się, jak wejść w ten czas popandemiczny. Każda partia ma to przed sobą, a partia, która jest największą partią opozycyjną i wokół której zawsze było bardzo dużo emocji i nadziei, od niej zależy najwięcej. Chcę i wierzę, że Platforma Obywatelska zbuduje konstrukcję polityczną, która wygra wybory w 2023 roku. Wszystko zrobię, żeby tak się stało” – zadeklarował Schetyna.

Jego zdaniem bardzo ważne jest zaangażowanie regionalnych struktur, w tym także na Dolnym Śląsku i budowanie relacji po stronie opozycyjnej. „To też kwestia aktywności samorządowców, obrony ich interesów, bezpośrednio mieszkańców, tego wszystkiego co wynika choćby z Funduszu Odbudowy, z pieniędzy, które przypłyną w ogromnej masie z Brukseli i w jaki sposób one będą rozdzielane. To jest wyzwanie dla partii politycznej, dla partii opozycyjnej, jaką jest Platforma Obywatelska. Patrzeć władzy na ręce pilnować interesu mieszkańców. To robi Platforma i to musi robić w sposób tak zorganizowany, żeby przyniosło to efekt w 2023 roku w czasie wyborów” - zaznaczył b. lider PO.

Schetyna pytany, czy Platformę stać na to, żeby wygrać najbliższe wybory ocenił, że jednej partii będzie bardzo trudno wygrać z PiS-em. „Uważam, że to jest kwestia mądrości tych, którzy będą umawiać się na współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu, na zbudowanie koalicji. Mnie udało się zbudować Koalicję Obywatelską i Koalicję Europejską, udało się zbudować pakt, który zwyciężył w Senacie. To jest droga, którą musimy wszyscy iść, mówię o politykach opozycji. A Platforma, jako największa partia, musi być liderem w tym projekcie” – podkreślił.

Zwrócił uwagę, że Zjednoczona Prawica jest dzisiaj skłócona. „Widać to chociażby po ostatnich kwestiach związanych z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie ma zaufania do siebie, walczy i to jest walka już nie tylko pod dywanem, ale także na nim. Widać jakie są relacje między PiS-em a Solidarną Polską czy Porozumieniem” - dodał Schetyna.

Według b. szefa PO, opozycja musi z tego wyciągać wnioski i znaleźć to co wspólne. „Jest 2,5 roku do wyborów. Jest dużo czasu, ale jednocześnie ten rok, te miesiące będą kluczowe, żeby pokazać kto w lepszym stylu potrafi się zorganizować, zbudować porozumienie, przekonać wyborców do siebie. To jest proces. Ja wierzę w opozycję demokratyczną i w Koalicję Obywatelską, wierzę w to, że Platforma Obywatelska będzie liderem ugrupowań opozycyjnych i poprowadzi je do zwycięstwa wyborczego” – ocenił Schetyna.