Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został z powrotem przewieziony ze szpitala na terenie zakładu karnego we Włodzimierzu do kolonii karnej nr 2 w Pokrowie, gdzie wysłano go w celu odbywania wyroku za rzekome malwersacje finansowe.

Przedstawiciel służb więziennych, cytowany w poniedziałek przez agencję TASS, nie wyjaśnił, kiedy dokładnie Nawalnego przewieziono do Pokrowa. Opozycjonista trafił do Pokrowa w obwodzie włodzimierskim w marcu. W tamtejszej kolonii karnej miał odbywać wyrok około 2,5 roku pozbawienia wolności. 31 marca Nawalny ogłosił głodówkę i w kwietniu trafił do szpitala na terenie innego zakładu karnego, znajdującego się we Włodzimierzu. Putin zaprzecza, że służby rosyjskie uczestniczyły w zatrzymaniu Pratasiewicza Zobacz również 23 kwietnia Nawalny ogłosił, że przerywa protest. Podczas wychodzenia z głodówki miał być pod kontrolą lekarzy. W kolonii karnej w Pokrowie Nawalny został uznany za "więźnia skłonnego do ucieczki". Na drodze sądowej opozycjonista ubiegał się o wykreślenie go z tej kategorii więźniów, ale 2 czerwca sąd odrzucił jego skargę.