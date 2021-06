Biały Dom ogłosił we wtorek nazwiska dziewięciu nowych osób nominowanych przez prezydenta na stanowisko ambasadorów. Szefem misji przy NATO ma być Julie Smith z think tanku German Marshall Fund, a do Jerozolimy pojechać ma wiceszef banku Morgan Stanley Thomas Nides.

Większość z ogłoszonych we wtorek nominacji to nominacje polityczne, które zwykle przypadają osobom zasłużonym w kampanii wyborczej lub bliskim doradcom prezydenta. Takim jest wybrany przez prezydenta Bidena Thomas Nides, wiceprezes i dyrektor zarządzający banku Morgan Stanley, który jednak w przeszłości pełnił wiele ról w administracji rządowej, w tym w resorcie dyplomacji. Julie Smith z think tanku German Marshall Fund, która ma pokierować misją USA przy NATO, to z kolei jedna z bliższych współpracowniczek Bidena w kwestii polityki zagranicznej. Była m.in. jego doradczynią ds. bezpieczeństwa narodowego kiedy sprawował funkcję wiceprezydenta, a podczas kampanii była w nieformalnym zespole jego doradców od polityki zagranicznej. W wypowiedzi dla PAP w ubiegłym roku zapowiadała, że polityka Bidena będzie kładła nacisk na odbudowę sojuszów i będzie stanowcza wobec Rosji. Wśród innych zgłoszonych we wtorek nominacji jest też były senator i minister ds. zasobów wewnętrznych Ken Salazar, który ma objąć placówkę w Meksyku. Salazar był jednym z pierwszych Latynosów wybranych do amerykańskiego Senatu. Ponadto placówki w Sri Lance, Gambii, Gwinei i Paragwaju obejmą zawodowi dyplomaci, odpowiednio Julie Chung, Sharon Cromer, Troy Fitrell i Marc Ostfield, zaś tę w Kostaryce profesor psychiatrii Cynthia Ann Telles. Z kolei przedstawicielem przy Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ma być słynny pilot C.B. "Sully" Sullenberger, znany z awaryjnego lądowania samolotu pasażerskiego na rzece Hudson. Wszyscy muszą zostać zatwierdzeni przez Senat. Jest to dopiero druga duża "partia" nominacji ambasadorskich Białego Domu. Wciąż nieobsadzonych pozostaje wiele ważnych stanowisk, w tym ambasadora w Warszawie. Według doniesień mediów - to samo wynika również z informacji PAP - faworytem jest Mark Brzezinski, syn Zbigniewa Brzezińskiego i m.in. były ambasador USA w Szwecji. Brzezinski od dawna jest aktywny na polu stosunków polsko-amerykańskich; był też aktywny w kampanii wyborczej Bidena. Z informacji PAP wynika również, że przymierzany wcześniej do roli ambasadora w Warszawie Mike Carpenter - mający polskie korzenie wieloletni doradca Bidena ma objąć z kolei posadę ambasadora przy OBWE. Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)