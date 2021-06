Wśród protestów, do których doszło podczas pandemii, wyróżniają się te dotyczące swobód obywatelskich, jak Strajk Kobiet w Polsce i Black Lives Matter w USA. Wiele osób, w tym epidemiologów, było rozdartych pomiędzy koniecznością wyrażenia niezadowolenia z niebezpieczeństw wynikających ze zmiany prawa czy fatalnej jego egzekucji a pogorszeniem bezpieczeństwa publicznego. Wciąż nie ma jednoznacznych wyników badań, które wskazałyby, że protesty przyczyniły się do wzrostu transmisji lub też były neutralne. Czas obserwacji był stosunkowo krótki, a jakość danych pozostawia wiele do życzenia.