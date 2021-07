Między koalicjantami toczą się rozmowy na temat ostatecznego kształtu projektu.

"Pewne korekty tych przepisów propozycji w tej chwili mają miejsce" - powiedział Muller podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że w ub. tygodniu odbyło się spotkanie w tej sprawie premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Gowina oraz ekspertów oraz parlamentarzystów. Doprecyzował, że różnice zdań dotyczą m.in. kwestii związanych ze składką zdrowotną i opodatkowania przedsiębiorstw.

"Jestem przekonany, że w tym tygodniu znajdziemy jakieś rozwiązanie, które zadowoli obie strony. W każdym razie jest nasza determinacja, aby w tym tygodniu przedstawić już do konsultacji społecznych gotowy pakiet podatkowy, obejmujący całość rozwiązań podatkowych wskazanych w 'Polskim Ładzie', czyli zarówno podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys., podniesienie drugiego progu podatkowego oraz inne rozwiązania, które w praktyce prowadzą do obniżenia podatku dla 18 mln obywateli" - podkreślił Muller.

Przedstawiony blisko dwa miesiące temu program społeczno-gospodarczy "Polski Ład" zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tys. zł (w związku ze zmianą wysokości kwoty wolnej od podatku) oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł. Planowane jest także zwiększenie składki zdrowotnej, która miałaby być płacona liniowo od dochodu do 7% PKB w 2027 r.

Zapowiedziano obniżenie stawek ryczałtu dla przedsiębiorców z obecnych 17% do 14% i z 15% na 12%, oraz wprowadzenie szeregu ulg, mających na celu relokację kapitału i zwiększenie atrakcyjności rozwiązań podatkowych dla holdingów. Jednocześnie "Polski Ład" zakłada uruchomienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) nowego funduszu inwestycyjnego, dzięki emisji obligacji rozwojowych.