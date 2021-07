"Uważam, że ta poprawka Porozumienia z jednej strony pozwoli chronić polskie media przed wrogim przejęciem ze strony tych państw, które niekoniecznie chcielibyśmy tutaj widzieć na rynku medialnym, a z drugiej strony zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania TVN" – mówił Gowin, pytany o tę sprawę podczas konferencji prasowej.

Reklama

Potwierdził, że przygotowywana przez Porozumienie poprawka do projektu nowelizacji ustawy ma rozszerzyć grupę krajów, które mogą być większościowymi właścicielami mediów w Polsce na wszystkie kraje OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), zamiast – jak przewiduje pierwotny projekt – jedynie na kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

"OECD to jest organizacja skupiająca państwa demokratyczne, państwa wyznające te same standardy kulturowe, cywilizacyjne, te same standardy jeżeli chodzi o wolność słowa - co Polska. Najważniejszym członkiem OECD są oczywiście Stany Zjednoczone" – stwierdził wicepremier.

Zastrzegł, że Porozumienie zgadza się z intencją nowelizacji, polegająca na tym – jak mówił – "żeby doprecyzować przepisy w taki sposób, aby media działające w Polsce nie mogły wpaść w ręce kapitału pochodzącego z krajów, które kierują się antydemokratycznymi wartościami".

"Natomiast z całą pewnością te działania nie mogą wpływać na ograniczenie pluralizmu mediów, nie mogą nas też konfliktować z naszym głównym - z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa - sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone" – powiedział Gowin.

Na początku lipca posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, w którym wskazano, że "koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego". Przedstawicielem wnioskodawców jest Marek Suski (PiS).

W debacie publicznej często padają oceny, że projekt jest skierowany przeciwko stacji TVN, która obecnie jest w trakcie rozmów z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji. Właścicielem TVN jest amerykański koncern Discovery, ale zarządza stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii.