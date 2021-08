Na razie nie zapowiada się, by Porozumienie podjęło w sobotę decyzję o wyjściu z koalicji. – Zobaczymy. Będzie dyskusja, czy zostawać czy nie, bo kontrowersyjnych ustaw w następnych tygodniach będzie sporo, jak lex TVN. Protokół rozbieżności się wydłuża. Premier Gowin zapowiedział, że zaproponuje co dalej. Czeka nas ostra polityczna jazda przez miesiąc czy dwa. Na dłuższą metę to się rozłazi w szwach i nie wiadomo, czy da się posklejać – tłumaczy polityk Porozumienia. Prawdopodobnie zarząd partii przyjmie uchwałę, w której postawi warunki dotyczące Polskiego Ładu. – Jak się wycofają z 9-proc. składki, to jest pole do rozmowy. Będziemy uświadamiać Polaków, jak wygląda prawda o Polskim Ładzie. Anna Kornecka dobrze to tłumaczyła. Tak samo trafiła w punkt z inflacją. Dymisja tylko ją buduje – przekonuje jeden z ludzi Gowina. Nasz rozmówca z PiS na takie twierdzenia odpowiada: – Kornecka mówiła o szalejącej inflacji, a nawet Tusk nie używa takich sformułowań, tym bardziej trudno to tolerować w jej przypadku.