Wicepremier wziął w środę udział w oficjalnym otwarciu tzw. kwatery południowej Obiektu Utylizacji Odpadów Wydobywczych Żelazny Most w Rudnej na Dolnym Śląsku, należącego do KGHM Polska Miedź S.A. Kwatera ma ok. 600 hektarów i dzięki nowej inwestycji kombinat będzie mógł gromadzić tam odpady do 2036 roku.

Jacek Sasin przypomniał, że kombinat miedziowy notuje w dwóch ostatnich latach rekordowe zyski (3,3 mld zł w 2020 r. oraz 3,7 mld w I półroczu br.), ale sporo też inwestuje między innymi z odnawialne źródła energii, energetykę jądrową czy off shore.

„Ta dzisiejsza inwestycja warta ponad 1 mld zł to dowód, że KGHM jest nowoczesną, konkurencyjną firmą, która stale się rozwija i jest coraz bardziej przyjazna środowisku naturalnemu. W niedawno ogłoszonej strategii tej firmy spółka stawia na odnawialne źródła energii, chce inwestować w energetykę jądrową, off shore. Chce też budować kopalnie w mieście, czyli odzyskiwać metale z odpadów” - mówił Sasin.

Przypomniał, że wzrasta wartość miedziowej spółki - w ostatnim czasie o 20 mld zł. Podkreślił przy tym, że rządząca obecnie Polską Zjednoczona Prawica na pewno nie chce się takiej spółki pozbywać, tymczasem - jak zauważył - przed 2015 rokiem pojawiały się głosy, że trzeba KGHM sprywatyzować.