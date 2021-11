We wtorek rano premier Mateusz Morawiecki spotkał się z żołnierzami oraz funkcjonariuszami służb biorących udział w zabezpieczaniu polskiej granicy z Białorusią w rejonie Kuźnicy, gdzie od poniedziałku duża grupa migrantów próbuje przedostać się z Białorusi na terytorium Polski. Premierowi towarzyszył szef MON Mariusz Błaszczak.

Szef rządu podkreślił, że reżim białoruski stosuje nowe metody prowadzenia wojny hybrydowej za pomocą "żywych tarcz". "Jesteście kluczowym bastionem, który ma bronić przed tymi nowymi metodami. Robicie to znakomicie - nie tylko profesjonalnie, ale także z pełnym poszanowaniem godności człowieka po jednej i drugiej stronie granicy" - zwrócił się do żołnierzy i funkcjonariuszy.

Premier powiedział, że "miarą suwerenności państwa jest zdolność do obrony granic". "To, co tutaj widziałem, to bardzo profesjonalna służba, bardzo profesjonalne działanie" - oświadczył.

"Dziękuję także za połączenie tych wszystkich działań - logistycznych, typowo wojskowych, aprowizacyjnych, organizacyjnych, operacyjnych. To wszystko świadczy o znakomitej organizacji i waszej gotowości nie tylko do służby, ale także do skutecznej obrony naszej granicy. Dziękuję także, że dostosowujecie się do zmieniających warunków. Nie wiemy, co jeszcze wymyśli reżim Łukaszenki - taka jest rzeczywistość" - mówił Morawiecki. Premier podziękował też ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi oraz dowódcom wszystkich służb biorących udział w działaniach na granicy.

"Posyłamy jeden konwój humanitarny za drugim; one się odbijają od granicy. Ale też wiemy, że to jest w pełni zaplanowana akcja mająca na celu naruszenie suwerenności naszego państwa" - zaznaczył.

Morawiecki podkreślił również, że "granica Polski na wschodzie jest też granicą Unii Europejskiej". "Wczoraj rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej i premierami kilku państw. Każdy przesyła wam wyrazy najwyższego szacunku i podziękowania za wasze działania, za waszą odwagę i gotowość do służenia w każdej minucie i godzinie doby" - zwrócił się do żołnierzy szef rządu.

W poniedziałek rano media obiegła informacja o dużej grupie migrantów, która planuje przekroczyć granicę Białorusi z Polską. Migranci znajdują się w okolicy Kuźnicy. Resort obrony narodowej poinformował po południu, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Pilnują ich służby białoruskie.

W BBN w poniedziałek po południu odbyła się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada nt. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej w poniedziałek pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego odbył się sztab kryzysowy, który omawiał obecną sytuację na polsko-białoruskiej granicy z udziałem m.in. wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz szefów MSWiA, MSZ i MON.