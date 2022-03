"Wizyta Prezydenta Bidena w Polsce potwierdziła, jak silne jest partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Amerykanie pracują ramię w ramię z Polakami, stawiając czoła nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Mr. President @POTUS, thank you for this important visit" – napisał na Twitterze amerykański dyplomata.

Prezydent Stanów Zjednoczonych przebywał w Polsce w piątek i sobotę. W programie jego wizyty znalazły się m.in. rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą oraz spotkanie z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą i szefem resortu obrony Ołeksijem Reznikowem. Biden spotkał się ze stacjonującymi w Polsce amerykańskimi żołnierzami i odwiedził też miejsce, gdzie udzielane jest wsparcie uchodźcom z Ukrainy.

Podczas sobotniego wieczornego wystąpienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie Biden mówił m.in., że wojna w Ukrainie jest strategiczną porażką Rosji, a Zachód jest silniejszy i bardziej zjednoczony niż kiedykolwiek. Podkreślał, że obrona w ramach art.5 każdej piędzi terytorium NATO to święty obowiązek. Stwierdził też m.in., że Europa musi zakończyć swoją zależność od paliw kopalnych Rosji.