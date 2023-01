Z punktu widzenia opozycji ważny jest nie tylko sam wyborczy wynik, lecz także zdobycie pierwszego miejsca na mecie. Politycy PO, ale także PiS, z którymi rozmawiamy, zwracają uwagę, że gdyby każda opozycyjna partia poszła osobno, to są szanse, że to PiS będzie pierwszy, tak jak obecnie w sondażach. A zaraz po wyborach kluczowym zagadnieniem będzie, kogo prezydent wskaże na premiera. Do tej pory był to polityk wskazywany przez zwycięskie ugrupowanie. Formalnie nie ma takiego wymogu, bo z punktu widzenia prezydenta jest ważne, by wskazać na polityka , który będzie miał ponad 231 szabel w sejmie. Od wejścia w życie konstytucji 1997 r. tak się składało, że nominat zwycięskiego ugrupowania to gwarantował. Ale już na przykład rozdział mandatów według obecnej średniej sondażowej przy sześciu partiach w Sejmie wskazuje, że PiS miałby 191 głosów, a druga KO – 152. I mimo to właśnie KO ma większe szanse na utworzenie rządu z resztą opozycji. Politycy i PiS, i PO liczą się z tym, że w takim układzie prezydent zwróci się do lidera zwycięskiej formacji. – Jeśli np. dostaniemy 210–215 głosów, to jest szansa, że resztę dobierzemy – mówi polityk PiS i identyczne zdanie, tylko wyrażone jako obawę, słyszymy od polityków PO. Co tylko pokazuje, że wyścig o pierwsze miejsce w wyborach także będzie miał duże znaczenie.