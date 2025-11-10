1900 zł miesięcznie za te choroby od ZUS. Chorujesz? Dostaniesz dodatkowe pieniądze. Oto wykaz chorób

Od 1 marca 2025 roku weszły w życie nowe stawki rent z tytułu niezdolności do pracy. Osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy otrzymują obecnie 1878,91 zł brutto co miesiąc. Natomiast świadczenie dla osób z częściową niezdolnością wynosi 1409,18 zł brutto miesięcznie.

Dla kogo renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS?

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznał rentę z tytułu niezdolności do pracy, konieczne jest spełnienie trzech podstawowych warunków. Po pierwsze, lekarz orzecznik ZUS musi oficjalnie potwierdzić niezdolność do pracy. Po drugie, wnioskodawca musi udokumentować staż ubezpieczeniowy (obejmujący okresy składkowe i nieskładkowe), którego długość zależy od wieku osoby ubiegającej się o świadczenie. Trzeci warunek polega na tym, że niezdolność do pracy musiała powstać w ciągu maksymalnie 18 miesięcy od momentu ustania okresów składkowych i nieskładkowych. Warto jednak zaznaczyć, że dwa ostatnie wymogi nie mają zastosowania w przypadku ubezpieczonych z bardzo długim stażem składkowym (20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn), o ile ich niezdolność wynikała z wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Różnice między częściową niezdolnością do pracy a całkowitą niezdolnością do pracy?

Definicja niezdolności do pracy przewiduje dwa stopnie. Osoba uznana za całkowicie niezdolną do pracy to taka, która nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy. Z kolei częściowa niezdolność do pracy jest stwierdzana, gdy zdolność do wykonywania pracy zgodnej z kwalifikacjami została znacząco utracona. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje w przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy. O przyznaniu renty decyduje lekarz orzecznik ZUS, który ocenia między innymi datę powstania niezdolności, jej charakter (trwały lub przejściowy), potrzebę pomocy w codziennej egzystencji oraz potencjał do przekwalifikowania. Orzeczenie niezdolności do pracy wydawane jest na okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że aktualna wiedza medyczna jednoznacznie wyklucza jakąkolwiek poprawę stanu zdrowia.

W jakich chorobach ZUS przyznaje rentę z tytułu niezdolności do pracy? Oto wykaz

Świadczenie rentowe z ZUS jest najczęściej przyznawane osobom cierpiącym na schorzenia należące do następujących grup:

Dolegliwości układu krążenia.

Choroby układu nerwowego.

Problemy z układem oddechowym.

Schorzenia narządu wzroku.

Zaburzenia psychiczne i behawioralne, w tym schizofrenia i depresja.

Nowotwory złośliwe, zwłaszcza gdy ich podłoże jest związane z wykonywaną pracą.

Choroby skóry.

Przewlekłe schorzenia narządu ruchu.

Choroby wywołane przez czynniki zakaźne i pasożytnicze.

Choroby dotyczące układu kostno-stawowego, mięśniowego oraz tkanki łącznej.

Do chorób uprawniających do renty wlicza się również choroby zawodowe. Najczęściej rozpoznawane choroby zawodowe to: pylica płuc, choroby zakaźne, uszkodzenia narządu głosu, niedosłuch, choroby obwodowego układu nerwowego, przewlekłe schorzenia układu ruchu oraz choroby dermatologiczne (skóry) i nowotwory złośliwe.

Co istotne, ZUS wypłaca również znaczne kwoty w ramach rent związanych ze skutkami uzależnienia od alkoholu. Świadczenie to może być przyznane osobie uzależnionej nie ze względu na samo uzależnienie, lecz z powodu jego medycznych konsekwencji, takich jak marskość wątroby, encefalopatia czy uszkodzenia układu nerwowego. Kluczowe jest, aby lekarz orzecznik stwierdził, że te skutki prowadzą do trwałej lub długotrwałej niezdolności do wykonywania pracy, a dodatkowo ubezpieczony spełnił wymóg wymaganego stażu ubezpieczeniowego.