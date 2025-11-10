Powrót PiS do władzy w 2027 roku

Badani zostali zapytani, czy Prawo i Sprawiedliwość ma szansę powrócić do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Łącznie opcję „tak” wybrało 67,5 proc. badanych. Największą grupę stanowiły tu osoby, które wskazały „raczej tak” (47,7 proc.). „Zdecydowanie tak” zaznaczył niemal co piąty ankietowany (19,8 proc.).

Odwrotnego zdania w sprawie powrotu PiS do władzy jest łącznie 22,2 proc. ankietowanych (17,9 proc. wybrało „raczej nie”, a 4,3 proc. - „zdecydowanie nie”). Ponad 10 proc. badanych Polaków nie miało zdania.

Podział na elektoraty partii

Portal WP zaznaczył, że mimo sprawowania władzy znaczna część wyborców koalicji rządzącej nie jest pewna trwałości obecnego układu. Na pytanie, czy PiS może wrócić do władzy za dwa lata, 57 proc. pytanych wyborców koalicji wskazało, że tak (3 proc. - „zdecydowanie tak”, 54 proc. - „raczej tak”).

32 proc. respondentów jest bardziej skłonnych powiedzieć, że PiS nie wróci do władzy (23 proc. odpowiedziało „raczej nie” i 9 proc. „zdecydowanie nie”). 11 proc. nie ma zdania - wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski.

Podkreślono, że w elektoracie opozycji dominuje przekonanie o możliwości odzyskania władzy przez poprzedni rząd. 81 proc. (39 proc. „zdecydowanie tak” i 42 proc. „raczej tak”) wierzy w powrót PiS w 2027 roku. 15 proc. nie widzi takiej szansy (14 proc. ankietowanych odpowiedziało „raczej nie” i 1 proc. „zdecydowanie nie”) .

Wśród pozostałych partii sytuacja wygląda jeszcze inaczej. 54 proc. uważa, że PiS ma szansę na powrót (5 proc. uznało, że „zdecydowanie tak”, 49 proc. - „raczej tak”). 23 proc. uważa, że to niemożliwe (19 proc. odpowiedziało „raczej nie”, 4 proc. - „zdecydowanie nie”). 23 proc. nie ma zdania.

Obecne sondaże dają zwycięstwo KO

Portal WP zaznaczył, że mimo tak pozytywnych wyników dla Prawa i Sprawiedliwości partia nie ma obecnie najlepszego czasu. „Jak wynika z najnowszego sondażu partyjnego dla Wirtualnej Polski, formacja Jarosława Kaczyńskiego zdecydowanie przegrywa z Koalicją Obywatelską i żeby rządzić, potrzebowałaby koalicji z Konfederacją oraz Konfederacją Korony Polskiej” - podkreślono.

„Prawo i Sprawiedliwość mierzy się także z dwoma poważnymi kryzysami - ujawnioną przez Wirtualną Polskę aferą ze sprzedażą działki pod CPK pod koniec rządów tej partii oraz kwestią wyjazdu Zbigniewa Ziobry na Węgry w obliczu postawionych mu poważnych zarzutów” - zaznaczono w tekście.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone 24–26 października 2025 r. metodą CATI&CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków.