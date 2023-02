Szef rządu pytany program mieszkaniowy "pierwsze mieszkanie", zaznaczył, że chce, by ten program został przegłosowany w ciągu dwóch miesięcy i wszedł w życie od 1 lipca br.

Premier pytany był również o ocenę propozycji Koalicji Obywatelskiej dotyczącej wsparcia rynku mieszkaniowego (kredyt 0 proc. na pierwsze mieszkanie dla ludzi do czterdziestego piątego roku życia oraz 600 zł dopłaty do najmu mieszkań - PAP) przypomniał, że program wsparcia kredytobiorców "Rodzina na swoim" został wprowadzony w 2006 r. za czasów rządów PiS, a Platforma głosowała wówczas przeciw.

"Z tego kredytu za zero, jedno niech pozostanie w pamięci Polaków - zerowy kredyt zaufania do Donalda Tuska. Mieli nie podnosić wieku emerytalnego, podnieśli, mieli nie zabierać środków z OFE, zabrali, mieli nie podnosić podatku VAT, podnieśli podatek VAT. To jest to co zrobili wbrew swoim obietnicom deklarowanym na spotkaniach przedwyborczych i dziś będą robić to samo" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że jego rząd chce ulżyć wszystkim Polakom, wprowadzając m.in. wakacje kredytowe. "Zaproponowaliśmy kredyt (kredyt 2 proc. z dopłatą państwa - PAP), który obniża nie tylko zmienność oprocentowania kredytu, ale też koszt całego kredytu" - zaznaczył. Dodał, że prace legislacyjne nad ustawą już się toczą.

W ocenie premiera, to jest realistyczny program.

Ogłoszony w połowie grudnia ubiegłego roku program Pierwsze Mieszkanie jest skierowany do osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie.

Zgodnie z zapowiedziami program będzie zawierać dwa elementy. Pierwszym z nich jest "bezpieczny kredyt 2 proc.", który będzie skierowany do osób do 45. roku życia, które nie mają i nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku i "pierwszego mieszkania" spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Budżet państwa przez 10 lat ma dopłacać różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących (aktualne na dzień ustalenia wysokości oprocentowania stałą stopą kredytową w dniu udzielenia kredytu i po pięciu latach) a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Maksymalna wysokość kredytu to 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem – 600 tys. zł.

Kredyt będzie można przeznaczyć na zakup mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.(PAP)

autorzy: Longina Grzegórska-Szpyt, Grzegorz Bruszewski