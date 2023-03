Wiceminister Soboń na konferencji prasowej był pytany, czy rząd planuje wprowadzenie waloryzacji świadczenia 500 plus.

"W tej chwili nie pracujemy nad tego typu rozwiązaniem. Wprowadziliśmy cały szereg rozwiązań, które wspierają rodziny, uzupełniając także program 500 plus. To w praktyce oznacza, że w 2023 r. środki skierowane do rodzin to blisko 87 mld zł w budżecie państwa" - podał wiceminister finansów.

Na uwagę dziennikarza, że obecnie siła nabywcza 500 plus jest niższa od czasu, kiedy to świadczenie zostało wprowadzone, Soboń zaznaczył, że do rodzin kierowane są także inne świadczenia.

"Stąd też nie mówimy tylko o 500 plus, bo to by było wówczas 40 mld zł, tylko o różnego rodzaju transferach w postaci na przykład Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, które doskonale ten program uzupełniają. (...) W tym są także rozwiązania podatkowe" - podkreślił Soboń.

Jak dodał, system podatkowy po zmianach jest bardziej sprawiedliwy. "To oznacza, że ten klin podatkowy, który w dużo większy stopniu przed zmianami preferował tych, którzy nie mieli dzieci, dzisiaj promuje rodzinę. I to jest kierunek, w którym idziemy" - powiedział wiceminister.

Świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje rodzicom i opiekunom, niezależnie od osiąganych dochodów, na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec