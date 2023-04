Reklama

Dopłaty do nawozów dla rolników będą utrzymane. Przeprowadzony zostanie powszechny skup zboża, które zalega w silosach i magazynach, przy dopłacie - minimalna cena to co najmniej 1400 zł.

Dopłaty do nawozów będą utrzymane

Reklama

Prezes PiS przypomniał, że dopłaty do nawozów były przedsięwzięciem związanym z "ostrą fazą kryzysu energetycznego". "Wiadomo, nawozy to gaz, ceny gazu w pewnym momencie wzrosły dziesięciokrotnie, dzisiaj to już jest mniej, ale w dalszym ciągu to jest dużo więcej, niż było przedtem. Krótko mówiąc, te dopłaty będą utrzymane. To też jest realna pomoc dla rolników" - powiedział.

Pondto poinformował, że rząd zdecydował o zakazie przywożenia do Polski zboża i dziesiątków innych rodzajów żywności z Ukrainy.

Powszechny skup zboża

"Są w życiach narodów i różnych grup społecznych chwile szczególne - chwile kryzysu. Z taką sytuacją mamy do czynienia, w dużej mierze na polskiej wsi. Naszym zadaniem, zadaniem każdej dobrej władzy, a w szczególności takiej, która - można powiedzieć - stawia na polską wieś, jest podjąć działania, nawet działania trudne i bardzo trudne, które naprawią wszystko, co zostało uczynione z błędem, niezawinionym, a na pewno niezamierzonym" - mówił lider PiS.

Jak ocenił, "często" sytuacja jest wynikiem "decyzji, które zapadały poza naszym krajem - w Unii Europejskiej, w zakresie jej kompetencji". "Ale i tu musimy potrafić być zdecydowanymi, i będziemy zdecydowani (...) Po pierwsze, podjęty zostanie powszechny skup zboża, tego, które dzisiaj zalega w silosach, magazynach, przy dopłacie - tak, żeby minimalna cena wynosiła co najmniej 1400 zł" - oświadczył Kaczyński podczas konwencji partii.

Tarcza rolna

Morawiecki zaproponował "tarczę rolną". "Rząd Prawa i Sprawiedliwości po pandemii Covid-19 wdrożył tarczę antykryzysową, a w czasie kryzysu energetycznego tarczę solidarnościową, a dzisiaj proponujemy tarczę rolną, tarczę dla polskiego rolnictwa" - powiedział.

Obiecał zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego do 2 zł. Poinformował też, że w najbliższych dniach rząd wyśle notyfikację do KE ws. zgody na dopłaty w wysokości 500 zł do nawozów sztucznych, podobnie, jak to było w zeszłym roku. Elementem tarczy rolnej jest też powszechny skup zboża.

Autorzy: Adrian Kowarzyk, Mikołaj Małecki, Sylwia Wieczeryńska, Edyta Roś