"W związku z organizowanymi w rejonie Świątyni Opatrzności Bożej uroczystościami związanymi ze Świętem Dziękczynienia 4 czerwca zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

W tym dniu linia 217 kursować będzie według specjalnego rozkładu jazdy.

Procesja

Procesja w godz. 7.30 - 12 przejdzie z pl. Piłsudskiego do Wilanowa ulicami: pl. Piłsudskiego, Królewska, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, Belwederska, Sobieskiego, al. Rzeczypospolitej do Świątyni Opatrzności Bożej.

W przypadku braku możliwości przejazdu autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe.

W pierwszym etapie, gdy nieprzejezdny będzie pl. Piłsudskiego, objazdami pojadą autobusy linii 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518. W drugim etapie, gdy nieprzejezdne będą Nowy Świat (od ronda de Gaulle’a), pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie i ul. Belwederska (do skrzyżowania Belwederska/ Gagarina/ Spacerowa, objazdami pojada autobusy linii 107, 116, 118, 159, 166, 180, 222, 503.

W kolejnym, trzecim etapie, gdy nieprzejezdne będą Al. Ujazdowskie (od pl. Na Rozdrożu do ul. Belwederskiej), ul. Belwederska i ul. Sobieskiego (do skrzyżowania Witosa/ Sobieskiego/ al. Sikorskiego) trasami objazdami pojadą autobusy linii 116, 166, 172, 180, 503, 519, 522. Gdy nieprzejezdna będzie ulica Sobieskiego (od skrzyżowania Sobieskiego/ Chełmska/ Dolna do skrzyżowania Sobieskiego/ al. Rzeczypospolitej/ al. Wilanowska) na objazdy skierowane zostaną autobusy linii 116, 148, 164, 166, 172, 503, 519, 522.

Etap piąty, gdy nieprzejezdne będą ulice: Sobieskiego (od skrzyżowania Sobieskiego/ Nałęczowska do skrzyżowania Sobieskiego/ al. Rzeczypospolitej/ al. Wilanowska) oraz al. Rzeczypospolitej objazdy dotyczyć będą autobusów linii 116, 164,217, 519, 522. W szóstym etapie, gdy nieprzejezdna będzie al. Rzeczypospolitej na objazdy skierowane zostaną autobusy linii 217 i 522.

"W czasie procesji na trasach objazdowych obowiązują dla wszystkich linii przystanki: jako stałe – pierwsze po zjeździe ze stałej trasy, jako na żądanie – pozostałe na trasie objazdowej" - poinformował ZTM.

Marsz 4 czerwca

O godz. 12 z placu Na Rozdrożu w stronę placu Zamkowego, wyruszą uczestnicy zgromadzenia publicznego. Przejdą z placu Na Rozdrożu, Alejami Ujazdowskimi do placu Trzech Krzyży, a następnie Nowym Światem, przez rondo de Gaulle’a do Nowego Światu, Krakowskiego Przedmieścia i na plac Zamkowy.

Podczas zgromadzenia i przemarszu policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu ulic, którymi poruszać się będą uczestnicy, jak również ulic poprzecznych. ZTM poinformował, że w takim przypadku, na trasy objazdowe, przebiegające najbliższymi przejezdnymi ulicami, mogą być kierowane tramwaje i autobusy linii: D, 4, 7, 9, 13, 20, 22, 23, 24, 26, 100, 106, 107, 108, 109 (możliwe zawieszenie kursowania linii), 111, 116, 117, 118, 127, 131, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 180, 190, 222, 503, 507, 519, 521, 522.

Nie tylko marsz 4 czerwca

Tego samego dnia, zgłoszone zostały również inne zgromadzenia publiczne. Wśród nich są m.in.: w godz. 14–16 przed gmachem Ambasady Federacji Rosyjskiej przy ulicy Belwederskiej 49; w godz. 16-20 przed budynkiem przy ulicy Mickiewicza 49; w godz. 18-22: przed budynkiem przy Alejach Ujazdowskich 6, w sąsiedztwie placu Na Rozdrożu.

W czasie trwania tych wydarzeń policja może zdecydować o czasowym zamknięciu dla ruchu niektórych ulic i skierowaniu pojazdów na objazdy. Wówczas trasami zmienionymi, przebiegającymi najbliższymi przejezdnymi drogami, kierowane będą również pojazdy komunikacji miejskiej.

autorka: Marta Stańczyk