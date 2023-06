Reklama

Szefernaker: To odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu

Joachim Brudziński jest doświadczonym politykiem, wieloletnim sekretarzem generalnym PiS, zna bardzo dobrze struktury Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że jest to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu – powiedział w poniedziałek wiceszef MSWIA Paweł o nowym szefie sztabu PiS.

W poniedziałek na Twitterze rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował o decyzji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zgodnie z którą szefem sztabu Prawa i Sprawiedliwości został europoseł Joachim Brudziński.

O wybór Brudzińskiego na nowego szefa sztabu PiS i jego znaczenie dla kampanii wyborczej partii w Polskim Radiu Koszalin pytany był wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

"Przed nami bardzo ważna kampania. Kampania, w której chcemy pokazać Polakom, jak wiele dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości udało się zrobić w Polsce. Joachim Brudziński jest doświadczonym politykiem, jest wieloletnim sekretarzem generalnym PiS, zna bardzo dobrze struktury Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że (…) jest to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu" – powiedział Szefernaker.

Dodał, że Brudziński "jest osobą z naszego regionu, z Pomorza Zachodniego, wieloletni parlamentarzysta, bywał szefem sztabu kampanii prezydenta Andrzeja Dudy, ma doświadczenie w takich działaniach".

Szefernaker jednocześnie podkreślił, że "najważniejsze dziś nie jest to, czy jedna czy druga osoba będzie szefem sztabu". "Najważniejsze jest to, aby trafić do Polaków i przekonać każdego, kogo można przekonać, że ten program, który realizujemy, jest najlepszym programem dla Polski" – zaznaczył wiceszef MSWiA.

