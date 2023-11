Tusk będzie rekomendował na stanowisko wicemarszałkiń Sejmu Monikę Wielichowską i Dorotę Niedzielę. Rafała Grupińskiego z rekomendują na wicemarszałka Senatu.

Reklama

Tusk: Na wicemarszałkinie Sejmu będę rekomendował Monikę Wielichowską i Dorotę Niedzielę

Reklama

W poniedziałek rano odbyło się posiedzenie Rady Krajowej PO. Tusk przypomniał podczas obrad, że w poniedziałek odbędzie się głosowanie na marszałka Sejmu, a kandydatem koalicji jest Szymon Hołownia (Polska 2050).

"Będę serdecznie rekomendował, w tym pierwszym rozdaniu parlamentarnym, nasze koleżanki i kolegów na stanowiska parlamentarne (...). Będę rekomendował, abyśmy na wicemarszałkinie polskiego Sejmu wybrali posłanki Monikę Wielichowską i Dorotę Niedzielę" - poinformował Tusk.

Rekomendacje Tuska na marszałka i wicemarszałka Senatu

"Będą rekomendował Małgorzatę Kidawę-Błońską na marszałka Senatu i Rafała Grupińskiego na wicemarszałka" - powiedział Tusk podczas posiedzenia Rady Krajowej PO.

"Żeby przeciąć wszystkie spekulacje, domysły. Długo rozmawialiśmy i planowaliśmy zmiany z panem marszałkiem Tomaszem Grodzkim. (…) Dobrze wiemy, ile zawdzięczamy jego determinacji, jego talentowi politycznemu. Mało kto podejrzewał pana profesora o taki, czasami makiaweliczny, kiedy była potrzeba, poziom uprawiania polityki” - powiedział Tusk.

"Dzięki niemu ten bastion demokracji ostał się, mimo że był tak kruchy, na tak niepewnej podstawie, przewagi jednego głosu. W pandemii ta przewaga nie zawsze była możliwa do wykorzystania w głosowaniach, a mimo to nie przegraliśmy przez te cztery lata ani jednego ważnego głosowania w Senacie. To był wielki wysiłek marszałka Grodzkiego” – dodał lider Platformy.

"Nie jest naszą rolą dzisiaj rozstrzygać, jak będzie wyglądał Sejm i Senat i władze Sejmu i Senatu po dwóch latach. Jedno przyjęliśmy z partnerami koalicyjnymi, że chcemy się dzielić pracą w sposób, który będzie cementował tę koalicję, ale też będzie nas wszystkich powoli uczył, że miejsce, które dostajemy, to nie jest miejsce na zawsze” – zaznaczył lider PO.

Jak podkreślił, docenia walory podziału kadencji sejmowych i senackich na dwuletnie okresy. "Jeśli postanowimy o takich zmianach, a zgodnie z umową koalicyjną, to PO ma rozstrzygnąć w Senacie, czy i jak ta zmiana po dwóch latach ma wyglądać, to z wielką satysfakcją, jeśli będzie taka okoliczność i potrzeba, będę marszałka Tomasza Grodzkiego znowu wspierał w jego wysiłkach” – dodał Tusk.

W poniedziałek o godz. 16.00 planowane jest pierwsze posiedzenie Senatu RP XI kadencji.

Senat wybiera Marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.

Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata i w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przed kolejnymi turami głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów poparcia. Jeżeli tę samą najmniejszą liczbę głosów uzyskało dwóch lub więcej kandydatów, przed kolejną turą głosowania usuwa się nazwiska tych kandydatów. Procedurę wyboru powtarza się, jeżeli: wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskali jednakową liczbę głosów poparcia; w wyniku zastosowania ust. 1 i 2 nie dojdzie do dokonania wyboru Marszałka Senatu.

Senator wybrany na Marszałka składa oświadczenie o przyjęciu funkcji Marszałka Senatu, po czym przejmuje od Marszałka Seniora przewodnictwo obrad. Następnie przy pomocy sekretarzy pierwszego posiedzenia przeprowadza wybór Wicemarszałków Senatu oraz sekretarzy Senatu.

Autorzy: Iwona Żurek, Katarzyna Lechowicz-Dyl, Daria Kania