W środę wieczorem biuro prasowe Koalicji Obywatelskiej poinformowało, że klub KO skierował do Sejmu projekty uchwał dot. powołania komisji śledczych ws. tzw. afery wizowej, Pegasusa i tzw. wyborów kopertowych. Zapowiedź ich powołania złożył we wtorek lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Budka w czwartek w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie podkreślił, że każda z komisji będzie ważna. "Musimy rozliczyć to bezprawie, rozliczyć to, co działo się przez ostatnie osiem lat" - powiedział. "Nie chce mówić o składach osobowych, bo zostawiamy to na przyszły tydzień" - dodał. "Będziemy chcieli, żeby pan marszałek włączył to do porządku obrad trwającego posiedzenia" - przekazał.

Zdaniem szefa klubu Koalicji Obywatelskiej, w komisjach powinni zasiadać ludzie, którzy wiedzą, jak pokazywać działania PiS w danych obszarach. "Tematyka jest bardzo szeroka, bo czy fundusz covidowy czy kwestie związane z aferą hejterską, to są kolejne obszary, w których trzeba działać" - powiedział.

Budka pytany o tezę, że komisje śledcze potrzebne są wtedy, kiedy nie działa prokuratura, a partie, które obecnie posiadają większość w Sejmie może przejąć rządy i komisje nie będą potrzebne. "Opinia publiczna, która przez osiem lat była okłamywana przez PiS-owskie rządy, ma prawo poznać prawdę" - odparł.

"To jest bardzo ważne, żeby stosować tzw. prewencje generalną, żeby każdy, komu przyjdzie do głowy kiedyś złamać prawo, widział czym to się kończy" - dodał szef klubu KO. "Komisja śledcza to walor edukacyjny, to pokazanie tego całego obszaru, który był przez PiS zawłaszczany, tego obszaru, w którym czuli się jak w prywatnym folwarku i walor komisji śledczej jest dużo większy w tej sferze zewnętrznej" - wskazał.

Budka podkreślił, że prokuratura będzie działać w tych obszarach. "Przez ostatnie lat prokuratura stała się parasolem dla ludzi władzy" - stwierdził i jako przykład podał kwestię wyborów kopertowych. "Będzie sporo pracy dla sejmowych śledczych i dla prokuratura, która stanie się w końcu odpartyjniona" - zapowiedział.

Pytany, czy koordynatorem komisji zostanie poseł, mecenas Roman Giertych, odpowiedział: "To jedna z opcji". "Na pewno wiedza Romana Giertycha jest do wykorzystania, jego doświadczenie zarówno zawodowe, jak i to że wie, jak ten aparat bezprawia może sięgać poszczególnych obywateli, więc z pewnością będzie zaangażowany w te prace wyjaśniające te sprawy" - dodał.

Pierwszy projekt uchwały złożony przez klub KO dotyczy "powołania komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dn. 1 stycznia 2019 r. do dn. 20 listopada 2023 r.".

Komisja śledcza ds. tzw. wyborów kopertowych ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenta RP w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. W projekcie uchwały zapisano, że w szczególności komisja zbada działania ówczesnych członków Rady Ministrów, w tym premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i podległych im osób. Sprawdzi też, w jaki sposób realizowane były polecenia członków rządu w tym zakresie, zwłaszcza przez Pocztę Polską i Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Złożono również projekt uchwały ws. powołania "komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystywaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dn. 16 listopada 2015 r. do dn. 20 listopada 2023 r.". (PAP)