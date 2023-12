W badaniu CBOS na temat swoich sympatii partyjnych wypowiedziało się 82 proc. pytanych twierdzących, że gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięliby w nich udział. To o 5 punktów procentowych mniej niż w poprzednim badaniu z listopada.

W grudniu, podobnie jak w ubiegłym miesiącu, największym poparciem cieszy się PiS mające 30 proc. zwolenników.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą chciałoby oddać swój głos 25 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów. Zarówno PiS, jak i KO w stosunku do ubiegłego miesiąca zyskały na 1 punkcie procentowym.

Podium zamyka Trzecia Droga (PSL i Polska 2050), która w grupie zdeklarowanych wyborców ma 13 proc. sympatyków. (bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem).

Kolejne miejsca zajmują z takim samym wynikiem Nowa Lewica oraz Konfederacja. Oba te ugrupowania popiera po 9 proc. badanych. (w obu przypadkach wzrost o 1 punkt procentowy).

3 proc. ankietowanych oddałoby swój głos na jakieś inne ugrupowanie niż te, które obecnie wchodzą w skład parlamentu, z kolei 12 proc. respondentów nie potrafi powiedzieć, na którą z partii lub ugrupowań by głosował.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 4 do 8 grudnia 2023 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.