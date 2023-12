Wieczorek był pytany w czwartek w Radiu Zet o studencki strajk w Poznaniu przeciw zamiarom uczelni, żeby sprywatyzować akademik "Jowita" i o to, czy pojedzie do studentów.

"Oczywiście, że pojadę. To nie może być tak, że dzisiaj minister nauki siedzi w gabinecie, rozwiązuje jakieś inne problemy, a tam studenci okupują akademik. Trzeba pojechać, zobaczyć jak wygląda sytuacja. Zobaczyć jakie są propozycje rozwiązań" - stwierdził minister.

Wieczorek zapewnił, że jest w kontakcie z rektor UAM. "Pewnie dzisiaj się zobaczymy; zobaczymy, jakie ma propozycje rozwiązań. Jadę pełen nadziei i (...) mam nadzieję, że ten protest się zakończy, bo jakieś rozwiązanie znajdziemy" - podkreślił.

"Dziś planuję być w Poznaniu. Jak pozałatwiam wszystkie najpilniejsze sprawy w ministerstwie, to wsiadam w auto i jadę. Tu nie ma co czekać" - podkreślił minister.

Dopytywany o blokadę prywatyzacji akademika Jowita, odpowiedział że to decyzja władz uczelni. "Mam wrażenie, że tam nie chodzi o prywatyzację tylko o to, że nie ma środków, by go wyremontować" - stwierdził. (PAP)