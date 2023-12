Rozliczenie PiS już nie najważniejsze

Reklama

Okazuje się, że etap, w którym wyborców satysfakcjonowałoby przede wszystkim rozliczanie rządów PiS, właśnie się kończy. Dziś bowiem ponad 56 proc. badanych oczekuje przede wszystkim realizacji wyborczych obietnic.

Na drugim miejscu (37 proc. wskazań) znalazło się poprawienie stosunków z UE, a rozliczenie działaczy PiS znalazło się na trzecim miejscu z wynikiem ok. 22 proc.

Reklama

Tylko 11 proc. respondentów oczekuje teraz wymiany kadrowej w rządzie i podległych mu instytucjach, a mniej niż co dziesiąty - weryfikacji i ewentualnego wycofania się z ostatnich decyzji rządu Mateusza Morawieckiego.

PO: Wyniki świadczą o dużym poziomie zaufania do nowego rządu

- Te wyniki świadczą o dużym poziomie zaufania do nowego rządu i tego, że rzeczywiście zapowiadane zmiany przed wyborami zostaną zrealizowane - ocenia wyniki Jan Grabiec szef Kancelarii Premiera. Dodał, że tempo realizacji obietnic zależy od uzgodnień koalicyjnych. - Te, które wymagają jeszcze pracy, szukania kompromisów, będą realizowane później. Ale nie ma na dziś żadnego ze stu konkretów, który został skreślony - podkreśla.

PiS: Nowy rząd koncentruje się na rozliczeniach, a ludzie chcą realizacji programu

PiS podchodzi do tych wyników z większym dystansem. - Sondaż sondażem, a życie życiem i pokazuje, że obecna ekipa w 156 proc. koncentruje się na rozliczeniu PiS a w drugiej kolejności na zmianach kadrowych, tymczasem ludzie chcą, by realizować program - mówi Michał Wójcik z klubu PiS. Jak dodaje, Donald Tusk jako pierwszy konkret podał to, co wprowadził PiS czyli 800 plus, jak dodał także odblokowanie KPO to efekt wniosku złożonego przez rząd Morawickiego. - Co do kolejnych konkretów to musimy zobaczyć - mówi Wójcik.

Jeśli chodzi o szczegółowe wyniki badania według wieku, to najmłodszym wyborcom najbardziej zależy na spełnieniu obietnic wyborczych - odsetek ten przekracza 70 proc. Z kolei jeśli chodzi o poprawę relacji z UE, największym poparciem cieszy się ona w grupie 40 latków to połowa wskazań, natomiast najbardziej “cięta” na PiS jest grup pięćdziesięciolatków, ponad 33 proc.