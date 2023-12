Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta została zapytana w rozmowie z portalem Onet w piątek o podejście prezydenta Andrzeja Dudy do kwestii zmian w kierownictwie mediów publicznych. "Pan prezydent w ostatnich wypowiedziach (...) jasno mówi: przez lata działalności nie udało się wypracować takiego modelu, aby ten pluralizm, to działanie ponad podziałami w mediach się udało" - podkreśliła minister.

"Jesteśmy po demokratycznych wyborach, to jest coś absolutnie naturalnego"

"Nie znoszę tego określenia, ale zawsze tak było, że kto wygrywał wybory, wprowadzał zarządy. Natomiast takiej sytuacji, aby obchodząc konstytucję i ustawy robić to na podstawie niewiążącego aktu, jakim jest uchwała Sejmu, choć ma się większość do zmiany prawa... Żeby była jasność: nie ma sprzeciwu po stronie prezydenta, aby kwestie związane z powoływaniem zarządów czy rad nadzorczych wróciły - zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego - Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do organu konstytucyjnego. Ale do tego potrzebna jest większość w Sejmie, Senat i na koniec decyzja prezydenta" - zaznaczyła.

Jak dodała Paprocka, "nikt nie przeczy, że większość parlamentarna, nowy rząd ma prawo wprowadzać zmiany; jesteśmy po demokratycznych wyborach, to jest coś absolutnie naturalnego".

Minister w KPRP podkreśliła też, że "pan prezydent bardzo jasno - zarówno w korespondencji oficjalnej, żeby było to na piśmie, ale również w rozmowie w sześć oczu z premierem Donaldem Tuskiem i marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią" przedstawił swoje zdanie na temat sytuacji w mediach. Dodała, że ta kwestia została także poruszona na środowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent chce przyzwoitości w życiu publicznym

Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej, wzywającej Skarb Państwa do działań naprawczych. Dzień później resort kultury poinformował, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

Prezydent, odnosząc się do wydarzeń związanych ze zmianami w mediach publicznych, podkreślił w czwartek w rozmowie z Radiem ZET, że bardzo chciałby przyzwoitości w życiu publicznym i praworządności w Polsce. "To, co wczoraj działo się, niestety zaprzecza temu całkowicie, ponieważ wczoraj została w sposób rażący przez pana ministra Sienkiewicza złamana konstytucja" - ocenił prezydent Duda.