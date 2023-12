Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz, powołując się na Kodeks spółek handlowych, odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze.

O przywrócenie ładu prawnego i stosowanie obowiązującego prawa w zakresie wyboru władz mediów publicznych

Minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy spółek. Minister kultury i dziedzictwa narodowego odwołał dotychczasowego prezesa PAP Wojciecha Surmacza i mianował na to stanowisko Marka Błońskiego. Od środy w siedzibie PAP przebywają parlamentarzyści PiS, którzy - jak wskazują - przeprowadzają interwencję poselską.

W czwartek na antenie Telewizji Republika poseł Paweł Jabłoński powiedział, że interwencja będzie kontynuowana, ponieważ posłowie PiS spodziewają się "ataku, prawdopodobnie z udziałem uzbrojonych służb lub osób prywatnych".

W związku z sytuacją w mediach publicznych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wystosowała w piątek pismo do premiera Donalda Tuska. "Zgodnie z artykułem art. 213 ust. 1 Konstytucji RP Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, stojąca na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, apeluje do prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska o przywrócenie ładu prawnego i stosowanie obowiązującego prawa w zakresie wyboru władz mediów publicznych" - czytamy w dokumencie podpisanym przez przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego, opublikowanym na stronie Rady.

W ocenie Świrskiego "skutkiem działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest usunięcie z pomieszczeń Telewizji Polskiej SA i Polskiego Radia SA. oraz Polskiej Agencji Prasowej SA prawowitych kierowników jednostek oraz osób upoważnionych przez te osoby do zarządzania majątkiem spółek". "Niesie to za sobą niebezpieczeństwo utraty kontroli nad strategicznymi dla bezpieczeństwa Państwa systemami emisji" - stwierdził.

Dodał, że "wraz z nielegalnym wyłączeniem na terenie całego kraju sygnału nadawczego programu TVP Info, TVP World i TVP3, zdjęciem z anteny programów informacyjnych, polska opinia publiczna stała się niemym świadkiem przewrotu w mediach publicznych".

"Docierające zaś do społeczeństwa informacje o budowaniu przez rząd Donalda Tuska 'nowego ładu medialnego' wyłącznie na podstawie uchwały Sejmu RP z dnia 19 grudnia 2023 r. w sposób rażący narusza dotychczasowe przepisy regulujące prawo medialne i budzi głęboki niepokój obywateli. Opinia publiczna została pozbawiona, wbrew art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, prawa do informacji o działaniu organów władzy publicznej w szczególności dotyczącej okoliczności siłowego przejmowania władzy w strukturach jednostek publicznej radiofonii i telewizji" - napisał przewodniczący KRRiT.