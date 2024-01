Prezydencki minister w niedzielę w Polsat News skomentował decyzję ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara o odwołaniu prokuratora krajowego Dariusza Barskiego.

Pominięty tryb odwołania i powołania

Kolarski przypomniał stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy, według którego działania szefa MS są bezprawne. "Jeżeli w Polsce rządzi prawo, to prawo wynika z ustaw. Jest ustawa o prokuraturze, ta ustawa mówi wyraźnie, jaki jest tryb odwoływania prokuratora krajowego, jaki jest tryb powoływania, ten tryb został złamany. Dlatego jutro w godzinach porannych w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie, na które prezydent zaprosił prokuratora krajowego Dariusza Barskiego wraz ze współpracownikami, po to, żeby porozmawiać o tym, co się wydarzyło, o tej próbie zamachu na niezależną prokuraturę" - powiedział Kolarski.

Czas "prawa zemsty"

Jak dodał, "mamy do czynienia z poważnym kryzysem w państwie". Minister w kancelarii prezydenta ocenił, że pod rządami premiera Donalda Tuska "rządzi prawo zemsty.

Kontrowersje wokół powołania i odwołania prokuratora Barskiego

W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej. Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia br., nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji. Resort sprawiedliwości przekazał też, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.

Minister sprawiedliwości poinformował w piątek, że na stronie resortu sprawiedliwości są dostępne zewnętrzne opinie prawne uznanych ekspertów i autorytetów prawniczych dotyczące oceny skuteczności przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej.

Prokuratorzy: Szef MS i Prokurator Generalny złamał prawo

W sobotnim oświadczeniu zastępcy Prokuratora Generalnego Adama Bodnara przekazali, że powierzenie prokuratorowi Jackowi Bilewiczowi funkcji p.o. Prokuratora Krajowego z pominięciem procedury ustawy Prawa o prokuraturze jest bezskuteczne.

Również w sobotę zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski zapowiedział złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez szefa MS Adama Bodnara, prokuratora Jacka Bilewicza i inne działające z nimi osoby w związku z próbą odwołania prokuratora krajowego Dariusza Barskiego.

autorka: Karolina Kropiwiec