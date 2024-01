"A żeby wygrała, musimy być razem! Musimy umieć przekonać tych kilka milionów Polaków, którzy zostali wprowadzeni w błąd i potem głosowali na Trzecią Drogę myśląc, że to jest jakaś alternatywa" - podkreślił prezes PiS.

"Trzeba tych ludzi przekonać do tego, że warto być Polakiem, warto, aby się Polska rozwijała, warto, żeby Polska była ważnym, silnym państwem, a Polacy wielkim narodem. Zwyciężymy!" - zapowiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS: Nie ma demokracji bez pluralizmu medialnego

"Demokracja, prawo – to wszystko jest, od początku tej władzy Koalicji 13grudnia, łamane bezpośrednio i bezczelnie pod hasłem +prawo, tak jak my je rozumiemy+. To oznacza, że wolą Tuska jest to, żeby jego wola była prawem. To wszystko realizuję się w stosunku do mediów w sposób brutalny – bezpośrednie użycie siły bez żadnych podstaw prawnych, a w tym wypadku nie chodzi tylko o sam fakt złamania prawa, chodzi o to, że różnorodność medialna, pluralizm medialny jest fundamentem demokracji" - przekazał prezes PiS. "Nie ma demokracji bez pluralizmu medialnego, bez możliwości dotarcia do różnych opinii i różnych informacji" - dodał.

"Kolejna kwestia łamania prawa to ta dotycząca więzienia ludzi, którzy walczyli z przestępczością i to tą przestępczością na szczytach władzy państwowej. Ci ludzie znaleźli się w więzieniu, mimo, że zostali ułaskawieni, a wiec złamano tutaj Konstytucję, złamano prerogatywę prezydenta RP" - ocenił Kaczyński.