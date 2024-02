Reklama

O zwołaniu na piątek - na godz. 11 - posiedzenia zespołu wicepremier poinformował we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

Reklama

Chodzi o wolność wyznania

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Zespół ds. Funduszu Kościelnego ma przygotować rozwiązania dotyczące rekomendacji dla Rady Ministrów, dla całej koalicji dotyczące formuły realizowania zapisów konstytucji związanych z wolnością religijną, możliwością funkcjonowania w państwie demokratycznym wolności poglądów, sumienia, a w tym wolności religii, a także relacji i współpracy pomiędzy państwem i kościołami.

"Warto popracować nad rozwiązaniami, które będą wypełniać normy konstytucyjne wolności wyznania, wszystkich tych rzeczy związanych z relacjami państwa z różnymi związkami wyznaniowymi" - zaznaczył.

To nasza odpowiedzialność. Gotowi na każdy scenariusz

Sporo czasu wicepremier poświęcił również sytuacji za naszą wschodnią granicą.

"To jest nasza odpowiedzialność, żeby pobudzać całą Europę do jak najsilniejszego działania na rzecz wsparcia walczącej Ukrainy. Nie można zapomnieć o tym, że tam każdego dnia giną ludzie. Nie można trwać tylko i wyłącznie w trybie działań dla spokoju w Europie. Mówię tu szczególnie o przemyśle - to będzie nasze zadanie. Będzie zwołany Komitet do spraw bezpieczeństwa - ważna inicjatywa, którą w przyszłym tygodniu będziemy realizować" - powiedział Władysław Kosiniak Kamysz na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Pytany o to, czy przygotowujemy się do wojny z Rosją, odparł: "Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz".

Krajowa Sieć Onkologiczna - część przepisów wejdzie w życie później

Rząd obradował dziś m.in. nad wdrożeniem Krajowej Sieci Onkologicznej. "7 z 9 rozporządzeń nie zostało przygotowanych, dlatego przesuwamy termin wejścia w życie części przepisów Krajowej Sieci Onkologicznej. Dzięki temu zachowujemy możliwość korzystania ze wszystkich terapii onkologicznych. Nie będzie żadnych ograniczeń" - uspokajał.

"Nowelizacja ustawy o sieci onkologicznej zabezpieczy chorych; regulacja ratuje dostępność w 259 szpitalach" - dodał.