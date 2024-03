W Śniadowie trwa konwencja Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Hasłem spotkania jest "Tak dla rolnictwa". "Na 18 maja zaplanowaliśmy wielki marsz w Warszawie" - przekazał szef PiS na konwencji. Poinformował, że intencją demonstracji będzie skłonienie większości parlamentarnej do przyjęcia uchwały Sejmu ws. Zielonego Ładu i embarga na ukraińskie zboże.

PiS robi wszystko, co może, aby przeciwstawić się "polityce eksploatacyjnej rządu"

"Jeśli ta uchwała nie zostanie podjęta do tego czasu, to będzie także hasłem tego marszu" - powiedział prezes PiS. Dodał, że PiS zrobi wszystko, "aby nie było importu z Ukrainy, który doprowadził do tego, że pszenica jest poniżej kosztów".

Kaczyński podkreślił, że marsz odbędzie się nawet, jeśli do tego dnia Zielony Ład zostanie wycofany, a embargo na produkty ze Wschodu wprowadzone.

Dodał, że PiS robi wszystko, co może, aby przeciwstawić się "polityce eksploatacyjnej rządu". "Koncepcja rozwoju gospodarczego PRL była oparta o założenie, że wieś jest pewnym zasobem, który powinien być eksploatowany, aby zdobywać środki na rozwój. To jest ustrój obalony, ale trzeba powiedzieć z bólem serca - ta koncepcja została podtrzymana" - wskazał Kaczyński.

"PiS miało koncepcję wyrównawczą, tzn. podjęcia przez państwo polityki, której celem jest doprowadzenie do m.in wyrównania szans i dochodów. Tak, aby wieś była na równi z miastem. Pomimo polityki eksploatacyjnej naszych poprzedników nam polityka wyrównawcza się udała. To jest pierwszy spór, który w tej chwili wrócił, bo nowa władza wraca do swojej polityki" - mówił polityk.

Autorzy: Delfina Al Shehabi, Robert Fiłończuk