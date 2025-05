Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy

Uprawnienia członków obwodowych lub terytorialnych komisji wyborczych w związku z wykonywaniem zadań zostały określone m.in. w art. 154 § 4 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. Przewiduje on, że przysługuje im:

1) zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy,

2) do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Jak widać, pierwsze ze wskazanych zwolnień dotyczy konkretnych, wskazanych przez ustawodawcę dni: głosowania, liczenia głosów oraz dnia kolejnego, po tym, w którym podliczono już wszystkie głosy. Skoro 2 tura wyborów prezydenckich 2025 odbywa się w niedzielę 1 czerwca, to osobie której w tym dniu przypadnie praca, będzie przysługiwało zwolnienie. Jeśli w niedzielę komisji uda się zliczyć głosy, to dniem wolnym będzie jeszcze poniedziałek 2 czerwca, jednak jeśli sumowanie głosów zakończy się dopiero w poniedziałek (czyli choćby kilka minut po północy), to dniem wolnym będzie również wtorek, 3 czerwca.

Zleceniobiorcy nie skorzystają ze zwolnienia przy wyborach

Często powstają wątpliwości związane z tym, czy przytoczone regulacje odnoszą się również do osób, które świadczą pracę na innej podstawie, niż umowa o pracę. Z jednej strony bowiem ustawodawca nie odwołuje się wprost do regulacji ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i umowy o pracę, z drugiej jednak w dalszej części tej regulacji wskazuje, że członkowie obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w razie zamiaru skorzystania z tego zwolnienia są obowiązani, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań komisji. Na tej podstawie przyjmuje się, że omawiane zwolnienie przysługuje pracownikom tj. osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie znajduje natomiast zastosowania do zleceniobiorców.