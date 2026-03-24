We wtorek, 24 marca 2026 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Numer z wykazu: MZ1883. Projekt zakłada zwiększenie elastyczności w organizacji świadczeń medycznych. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, nie wszyscy pacjenci kierowani do leczenia szpitalnego wymagają całodobowej hospitalizacji, a jedynie dostępu do specjalistycznego sprzętu i personelu medycznego.

Świadczenia do 12 godzin bez formalnej hospitalizacji

W uzasadnieniu do projektu zwrócono uwagę, że obecne przepisy nie przewidują możliwości realizacji świadczeń szpitalnych bez formalnego przyjęcia pacjenta na oddział, co ogranicza organizację opieki oraz wykorzystanie zasobów placówek. Proponowane rozwiązania mają umożliwić wykonywanie specjalistycznych procedur w warunkach zapewniających dostęp do zaplecza szpitalnego, bez konieczności pełnej hospitalizacji.

Projekt przewiduje wprowadzenie świadczeń realizowanych w elastycznym trybie, których czas trwania – ze względu na ich charakter – nie przekracza 12 godzin. Jednocześnie podkreślono, że kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo pacjenta. W przypadku konieczności świadczeniodawca będzie zobowiązany zapewnić dostęp do całodobowej hospitalizacji. Pacjenci wymagający dłuższego pobytu będą przyjmowani na oddział na zasadach ogólnych.

Świadczeniodawcy będą mogli obniżyć koszty działalności niezwiązane stricte z udzielaniem procedur medycznych. Pacjenci natomiast będą mieli możliwość szybkiego powrotu do domu i codziennego funkcjonowania, jeżeli tylko ich stan zdrowia będzie na to pozwalał – wskazano w uzasadnieniu.

Według założeń projektodawców rozwiązanie ma przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, w tym kadry medycznej, która będzie mogła w większym stopniu skoncentrować się na leczeniu najciężej chorych. Nowy tryb realizacji świadczeń będzie stanowił uzupełnienie obecnie stosowanych trybów. To od decyzji klinicznej będzie zależało, w jakim trybie będzie przyjęty pacjent.

Projekt

Projekt zakłada wprowadzenie następujących zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego:

1) w art. 4b dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do świadczeniodawcy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się § 4c.”;



2) po § 4b dodaje się § 4c w brzmieniu:



„§ 4c. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej i leczenia jednego dnia może udzielać tych świadczeń w ramach elastycznej organizacji udzielania świadczeń, jeżeli ze specyfiki tych świadczeń wynika, że pacjent nie będzie przebywał w szpitalu w celu otrzymania tego świadczenia dłużej niż 12 godzin od chwili jego przyjęcia do szpitala.



2. W przypadku udzielania świadczeń, o których mowa w ust. 1, w ramach elastycznej organizacji udzielenia świadczeń nie stosuje się § 6 i § 6a.



3. Świadczeniodawca udzielający świadczeń, o których mowa w ust. 1, w trybie hospitalizacji planowej i leczenia jednego dnia jest obowiązany do zapewnienia hospitalizacji całodobowo, w razie wystąpienia powikłań oraz konieczności wynikającej ze stanu zdrowia świadczeniobiorcy.”.



§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2026 r.

Świadczenia do 12 godzin bez formalnej hospitalizacji: od kiedy?

Za przygotowanie projektu odpowiada Ministerstwo Zdrowia (MZ). Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 lipca 2026 r.