W środę, 25 marca 2026 r. UOKiK wydał komunikat ws. kontroli przeprowadzonych w 2025 r. Inspekcja Handlowa, działając na zlecenie prezesa UOKiK, skontrolowała 3026 podmiotów – od sklepów i stacji paliw po hotele i punkty usługowe, takie jak salony fryzjerskie czy warsztaty samochodowe. Łącznie oceniono sposób oznaczenia cen dla 461 437 produktów.

Zmiana czasu na letni w marcu 2026. Śpimy godzinę krócej. Czy to już w ten weekend?
Zobacz również

Skala nieprawidłowości i najczęstsze uchybienia

Nieprawidłowości stwierdzono u 1462 przedsiębiorców, czyli niemal połowy skontrolowanych. Dotyczyły one także 13 proc. sprawdzonych produktów (60 001 przypadków). Najczęściej brakowało informacji o cenie lub była ona nieczytelna. W wielu przypadkach nie podawano ceny jednostkowej (np. za litr lub kilogram) albo była ona błędnie obliczona.

W punktach usługowych często brakowało cenników, a zamiast konkretnych kwot stosowano niedozwolone widełki cenowe „od-do”.

Zanim konsument włoży produkt do koszyka czy skorzysta z usługi, musi wiedzieć ile zapłaci, bez dopytywania sprzedawcy. Jak wynika z kontroli Inspekcji Handlowej, przedsiębiorcy nie zawsze wywiązują się z tego obowiązku. Łamali tym samym podstawowe prawo konsumenckie, czyli prawo do informacji. Cena musi być czytelna, jednoznaczna i ostateczna. Niedozwolone są widełki cenowe „od-do” – powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Nieprawidłowości dotyczyły również promocji. Często brakowało informacji o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką, co uniemożliwiało konsumentom ocenę rzeczywistej atrakcyjności oferty. Sprzedawcy najczęściej odnosili rabaty do ceny regularnej, a nie do wymaganej prawem ceny z ostatnich 30 dni.

Od 1 kwietnia nie wyrzucisz już bioodpadów do brązowego worka. Części odpadów będziesz musiał pozbyć się sam, a za pojemniki zapłacisz
Zobacz również

Kary finansowe i reakcja przedsiębiorców

W trakcie kontroli większość przedsiębiorców skorygowała błędy w oznaczeniach cen. Jednak wobec 899 podmiotów Inspekcja Handlowa nałożyła kary finansowe o łącznej wartości ponad 1,2 mln zł (1 204 194 zł).

Co musi zawierać cena?

UOKiK przypomniał, że cena musi być jednoznaczna, ostateczna i zawierać wszystkie podatki, a także być dostępna dla konsumenta bez konieczności pytania sprzedawcy. Obowiązkowe jest również podawanie cen jednostkowych oraz rzetelne informowanie o promocjach. Widełki cenowe „od-do” są niedozwolone.

Cena na półce różni się od ceny przy kasie. Co robić?

Urząd podkreślił, że w przypadku rozbieżności między ceną na półce a przy kasie, konsument ma prawo do zakupu po cenie dla siebie korzystniejszej. Konsumenci mogą zgłaszać nieprawidłowości do Inspekcji Handlowej, która prowadzi regularne kontrole rynku.

Nowe zasady leczenia szpitalnego. Ministerstwo Zdrowia proponuje elastyczne świadczenia do 12 godzin
Zobacz również