12 lutego 2026 roku Prezydent RP podpisał ustawę, na mocy której 12 kwietnia został ustanowiony nowym świętem państwowym – Dniem Inwalidy Wojennego. To wyjątkowa decyzja w historii III Rzeczypospolitej, ponieważ po raz pierwszy osoby, które ucierpiały w wyniku działań wojennych, zostały uhonorowane świętem o takiej randze.

Reklama

Od 2026 roku nowe święto państwowe 12 kwietnia: Dzień Inwalidy Wojennego

Projekt ustawy przygotował poseł Adam Luboński, który wniósł go wraz z parlamentarzystami Klubu Polska 2050 – Trzecia Droga. W uzasadnieniu zwrócono uwagę na potrzebę uhonorowania osób, które w obronie Ojczyzny doznały trwałych urazów, często tracąc zdolność do pracy oraz stabilność życiową i rodzinną.

Data 12 kwietnia została wybrana nieprzypadkowo – właśnie tego dnia w 1919 roku odbył się I Ogólnopolski Zjazd Inwalidów Wojennych RP, podczas którego powołano Związek Inwalidów Wojennych, jedną z najstarszych organizacji skupiających weteranów w Polsce. To w realiach odradzającej się II Rzeczypospolitej ugruntowało się przekonanie, że poświęcenie żołnierzy nie może zostać zapomniane.

Od 2026 roku nowe święto państwowe 12 kwietnia. Cel i znaczenie nowego święta

Nowe regulacje mają na celu uhonorowanie inwalidów wojennych – ich cierpienia, odwagi oraz gotowości do ponoszenia najwyższych ofiar. Przez wiele lat środowisko to nie było w pełni doceniane na poziomie państwowym, mimo ogromnego wkładu w walkę o niepodległość i bezpieczeństwo Polski.

Wprowadzenie święta niesie ze sobą również wymiar edukacyjny. Ma ono pomagać w popularyzowaniu wiedzy o dokonaniach inwalidów wojennych oraz zwiększać społeczną wrażliwość na ich obecne potrzeby. To także przypomnienie, że państwo ma szczególny obowiązek opieki nad osobami, które w służbie Ojczyźnie utraciły zdrowie.

Czy 12 kwietnia (Dzień Inwalidy Wojennego) będzie dniem wolnym od pracy?

12 kwietnia nie zostanie ustanowiony dniem wolnym od pracy. Ustawodawca jednoznacznie wskazał, że nowe święto będzie miało charakter państwowy i symboliczny. W Ocenie Skutków Regulacji podkreślono również, że wprowadzenie Dnia Inwalidy Wojennego nie wpłynie na wydatki budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Obecnie mamy w kalendarzu 14 dni ustawowo wolnych od pracy

W 2025 roku liczba ustawowo dni wolnych od pracy została zwiększona. Nowe przepisy wprowadziły dodatkowy dzień wolny przypadający na Wigilię, dzięki czemu pracownicy w ciągu roku mają obecnie łącznie 14 dni wolnych wynikających z ustawowych świąt państwowych i religijnych. W 2026 roku należą do nich:

Nowy Rok (1 stycznia),

Święto Trzech Króli (6 stycznia),

Wielkanoc (5 kwietnia),

Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia),

Święto Pracy (1 maja),

Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja),

Zielone Świątki (24 maja),

Boże Ciało (4 czerwca),

Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia),

Wszystkich Świętych (1 listopada),

Święto Niepodległości (11 listopada),

Wigilia (24 grudnia),

Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia).

Jakie świadczenia przysługują inwalidom wojennym?

Ustawa z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin określa, jakie formy wsparcia przysługują: inwalidom wojennym, inwalidom wojskowym oraz członkom rodzin po żołnierzach i inwalidach, którzy zginęli, zmarli lub zaginęli w trakcie służby wojskowej.

Pomoc skierowana do tych grup obejmuje zarówno świadczenia pieniężne, jak i świadczenia w naturze:

Świadczenia pieniężne:

renta z tytułu niezdolności do pracy (dawniej renta inwalidzka),

renta rodzinna,

dodatki do rent,

zasiłek pogrzebowy,

specjalne świadczenie pieniężne dla członków rodzin funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą lub podczas wykonywania działań ratowniczych poza służbą (Dz. U. poz. 658).

Świadczenia w naturze:

opieka lecznicza i położnicza,

protezowanie,

przysposobienie zawodowe,

pobyt w domu rencistów.

Celem tego wsparcia jest zarówno zapewnienie bezpieczeństwa materialnego, jak i wsparcie w rehabilitacji oraz adaptacji zawodowej osób dotkniętych skutkami działań wojennych lub służby wojskowej.

Podstawa prawna :